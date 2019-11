Presentato il Calendario Storico e dell’Agenda Storica 2020 dell’Arma dei Carabinieri.

ROMA – E’ stata presentato questa mattina presso il Palazzo dei Congressi dell’EUR in Roma, il Calendario Storico e dell’Agenda Storica 2020 dell’Arma dei Carabinieri. Le tavole del calendario, realizzate dall’artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, importante esponente della Transavanguardia, è stato accompagnato ed impreziosito dai testi della scrittrice Margaret Mazzantini, nel corso di un evento presentato dal giornalista Tiberio Timperi.

Il CORRIERE DEL GIORNO offre ai suoi lettori, la diretta streaming dell’evento grazie alla collaborazione dell’Ufficio Stampa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

(in aggiornamento)