Ordine Avvocati Taranto. Legittima la candidatura ed elezione del presidente Moretti

ROMA – Con una nota il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ha espresso “profonda soddisfazione” per la sentenza del Tribunale del Consiglio Nazionale Forense che ha dichiarato eleggibile quale Consigliere l’avvocato Fedele Moretti, successivamente eletto Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

È stato rigettato il ricorso presentato al CNF da alcuni colleghi sulla candidabilità e sull’eleggibilità dell’avvocato Fedele Moretti, in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, tenutesi dello scorso mese di maggio e quindi il Tribunale del Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato legittima la candidatura e l’eleggibilità di Moretti nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, che “ha sempre riposto totale fiducia nell’operato dell’Organismo giudicante, accoglie questa sentenza del CNF con l’auspicio che questa venga ora rispettata“. Una sentenza che dovrebbe a questo punto ristabilire un clima di serenità all’interno dell’Avvocatura jonica che, in occasione della recente campagna elettorale, aveva invece purtroppo mostrato un’imbarazzante immagine litigiosa.