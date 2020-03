Operaio ex Ilva si sente male in fabbrica a Taranto. E' positivo al Covid-19

ROMA – E’ risultato positivo al CoronaVirus l’operaio addetto agli impianti di ossigeno (reparto PGT) dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal, di Taranto, che venerdì notte, ha accusato malore e febbre mentre era la lavoro sugli impianti in fabbrica. Si tratta del primo caso di Coronavirus che si verifica nel siderurgico tarantino.

L’operaio dopo il malore iniziale aveva lasciato la fabbrica ed è stato riaccompagnato a casa in taxi. Dopo ore di isolamento domiciliare durante le quali ha avvertito uno stato febbrile, Successivamente ieri notte, è stato trasportato nel reparto Malattie Infettive dove ha effettuato il test del tampone al Centro Covid 19 dell’Ospedale Moscati di Taranto. Il risultato positivo del campione a cui è stato sottoposto il lavoratore, è arrivato in mattinata.