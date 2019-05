MISE: aperto il tavolo sulla cessione di Auchan

ROMA – Si è svolto oggi al MiSE il tavolo sulla possibile cessione dei punti vendita di Auchan Retail Italia al gruppo Conad. All’incontro, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial (esponente del M5S) , hanno partecipato i rappresentanti della Conad, di Auchan Italia e le sigle sindacali.

Durante l’incontro l’azienda ha informato le parti sull’andamento della trattativa, che prevederebbe il termine della cessione entro quest’anno. L’azienda sta lavorando al piano industriale che, previa valutazione da parte dell’Autorità Antitrust, dovrebbe garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi dei punti vendita Auchan. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo le sinergie già esistenti tra le due aziende e realizzare il primo operatore italiano della grande distribuzione organizzata.

In riferimento alla situazione dei punti vendita SMA della Sicilia, l’azienda ha comunicato che è stata intrapresa una trattativa per la cessione ad imprenditori locali. “È di fondamentale importanza fornire a tutte le parti presenti a questo tavolo indicazioni precise sulle garanzie occupazionali – ha dichiarato il Vice Capo di Gabinetto del MiSE Giorgio Sorial – sulle tempistiche e sul modo in cui l’azienda acquirente intende procedere. L’obiettivo del Ministero è la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo delle attività”.

“Per questo motivo, è stato convocato un nuovo incontro per il 20 giugno 2019 alle ore 10.30, affinché le aziende interessate all’acquisizione dei punti vendita, anche quelli dislocati in Sicilia, possano presentare un chiaro piano industriale” ha concluso Sorial.