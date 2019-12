Lara Comi torna libera. Per il Tribunale del Riesame: "non c’era motivo per arrestarla"

L’ex eurodeputata di Forza Italia indagata per corruzione e truffa all’Unione Europea era agli arresti domiciliari dal 14 novembre, misura restrittiva che è stata sostituiti con la misura interdittiva per sei mesi.

ROMA – Il collegio dell’ appello composto giudici milanesi Pendino-Alonge-Peroni, chiamati a decidere sul ricorso presentato dall’ avvocato difensore Giampiero Biancolella, difensore dell’ex-parlamentare europea, lo hanno parzialmente accolto, revocando quindi gli arresti domiciliari per la Comi , che in serata è stata rimessa in libertà , sostituendoli con una misura cautelare più “leggera” con l’interdizione per 6 mesi dall’esercizio degli uffici direttivi delle imprese , come quelle della Comi attive nel campo del marketing. “La Comi è libera, – ha commentato il suo difensore – adesso l’impegno sarà ottenere il proscioglimento da ogni accusa”.

La Gip Raffaella Mascarino del Tribunale di Milano aveva motivato gli arresti domiciliari per la Comi sostenendo che, anche se non più in carica, potesse comunque ancora “contare sulla sua visibilità politica” nonchè sulla sua “indiscutibile rete relazionale, trasversale fra alti livelli politici e imprenditoriali“, come utile volano per ulteriori attività illecite, visto che “nonostante la giovane età ha mostrato nei fatti una non comune esperienza nel fornire parvenza legale all’incameramento di finanziamenti illeciti”.

Ora, però, in attesa delle motivazioni, l’unico punto fermo (giudiziariamente parlando) è il dispositivo emesso dal Tribunale del Riesame di Milano , dal quale si apprende che 3 dei 6 capi d’accusa sono stati annullati sotto il profilo cautelare. Confermati, invece, i capi d’accusa per truffa alla Ue sul portavoce Aliverti, corruzione Afol e relativa fatturazione. Ma così il complessivo quadro cautelare appare ridimensionato dal Tribunale del Riesame non potendo sostenere una misura cautelare detentiva, ponendo le esigenze cautelari sufficientemente legittimate da una misura cautelare non detentiva come l’interdizione di Comi dalla guida delle società.