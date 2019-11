I commissari di ILVA in AS hanno denunciato Arcelor Mittal alla Procura di Taranto

Presentato esposto denuncia al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di rilevanza penale, sui fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con Arcelor Mittal Italia, lesivi dell’economia nazionale.

ROMA – Con una nota stringata di poche parole in data odierna i Commissari Straordinari di ILVA in amministrazione straordinaria hanno reso noto di aver consegnato nelle mani del Procuratore di Taranto dr. Carlo Maria Capristo e del procuratore aggiunto dr. Maurizio Carbone un esposto denuncia al fine di verificare la sussistenza di ipotesi di rilevanza penale, sui fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con Arcelor Mittal Italia, lesivi dell’economia nazionale.

In relazione alla causa civile promossa da ArcelorMittal è atteso un atto di intervento scritto da parte della Procura di Milano che ha deciso di essere parte del procedimento civile in base all’articolo 70. Secondo la norma, i pm concluderanno l’atto scritto con le loro richieste, in questo caso a sostegno dei commissari dell’ex Ilva. Nel procedimento inoltre potrebbe ‘costituirsi’ autonomamente anche il governo. La Procura di Milano, nel fascicolo esplorativo (modello 45) intende anche accertare sopratutto se in sede di esecuzione del contratto di affitto siano state poste in essere condotte rilevanti sul piano penale che abbiano causato l’eventuale depauperamento del ramo d’azienda.

Nel frattempo il giornalista Vittorio Feltri direttore del quotidiano Libero , su Twitter, ha qualcosa da puntualizzare sul caso dell’Ex ILVA e della fuga dall’Italia di Arcelor Mittal: “Tutte le tv e tutti i giornali italiani si scagliano contro gli indiani dell’ILVA – dice Feltri – e nessuno si sogna di sentire la controparte che avrà pure qualcosa da dire per spiegare perché i suddetti indiani mollano l’azienda” che evidentemente legge poco e male.