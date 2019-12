Buon anno ai nostri lettori ed anche a noi !

Noi vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziarvi tutti quanti, dal primo all’ultimo dei nostri lettori, collaboratori, segnalatori, amici e soci della Fondazione Corriere del Giorno che garantisce la totale indipendenza del nostro lavoro e dell’informazione libera che cerchiamo di fornirvi ogni giorno.

di Antonello de Gennaro

Cari amici e lettori, l’anno 2019 che fra poche ore si concluderà è stato un anno complicato, inteso, difficile, ma nello stesso importante e gratificante per noi tutti, avviandoci a celebrare il nostro 6° anno di attività, di una vita di questo giornale fondato nel lontano 1947. Un anno di vita in più infatti, deve essere sempre e comunque motivo di gioia e soddisfazione.

In questi minuti i nostri smartphone, computer, telefoni stanno inviando e ricevendo decine, centinaia di messaggi. Molto spesso scontati o riciclati, scovati negli angoli del web , e quasi mai il risultato del nostro pensiero, delle nostre emozioni.

Noi invece vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziarvi tutti quanti, dal primo all’ultimo dei nostri lettori, collaboratori, segnalatori, amici e soci della Fondazione Corriere del Giorno che garantisce la totale indipendenza del nostro lavoro e dell’informazione libera che cerchiamo di fornirvi ogni giorno.

Il nostro auguro di buon anno nuovo, migliore, pieno di buona salute e di felicità , è rivolto sopratutto alle persone ammalate, alle persone sole, a chi non ha i soldi per festeggiare questo Capodanno, a chi lavora negli ospedali, nelle strutture pubbliche, nelle Forze dell’ Ordine, a tutte le persone che mentre molti festeggiano, lavorano per la nostra tranquillità, per il benessere altrui e la salute di tutti.

Questi sono gli italiani che noi ammiriamo, che stimiamo. E sono certo di interpretare il pensiero di tutti i nostri lettori, per rivolgere insieme a voi a questi italiani il nostro più sincero augurio di un nuovo anno.

Io vi aspetto nel 2020 ! Buon anno a tutti