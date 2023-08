Zuckerberg annuncia una novità: ecco come funzionano i nuovi videomessaggi istantanei su WhatsApp

A partire da oggi, sarà possibile registrare e condividere brevi video personali direttamente nelle chat di WhatsApp. “I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l’evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat», spiega il gruppo Meta in una nota.

“I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l’emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta o dare una buona notizia”, spiegano i vertici del gruppo.

Come funziona