Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi

La fine della relazione tra Wanda Nara ed il calciatore Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo colpo di scena. Dopo il blocco delle carte di credito e il video postato dallo stesso giocatore con il quale voleva smentire alcune voci circolate su una presunta “violenza di genere”, Maurito è stato fatto uscire dalla polizia dalla casa di Wanda, dopo che questa lo aveva denunciato per averla minacciata durante una lite sul presunto rifiuto di andarsene dalla proprietà.

Secondo fonti giornalistiche argentine Wanda Nara si sarebbe recata nella casa di Santa Barbara (Argentina), acquistata insieme a Icardi, dove lui risiedeva nonostante l’immobile fosse stato assegnato a lei. A quel punto, sarebbe scoppiata una discussione tra i due , culminata con una denuncia da parte di Wanda Nara. L’ennesimo litigio insomma, che questa volta ha causato più di qualche problema al ,giocatore argentino. Erano le 3.30 di notte quando la polizia argentina si è presentate nella proprietà alla ricerca delle presunte armi di cui Wanda Nara aveva parlato nella denuncia contro il marito, costretto a lasciare l’abitazione intorno alle 6:30 del mattino, trovando ospitalità in casa casa di un amico.

La giornalista Yanina Latorre, conduttrice del programma LAM su América TV , ha riferito tutti i particolari della vicenda: “Wanda Nara aveva riferito che Icardi potesse avere delle armi, ma non hanno trovato nulla“, informa la reporter che ha poi chiarito la situazione in cui si trova l’ex giocatore dell’Inter: “Lo hanno lasciato per strada in quel momento. Ha dovuto fare tutte le valigie e andarsene. Ha dormito da un amico“. Icardi, tramite i suoi avvocati, ha fatto sapere che sporgerà a sua volta querela nei confronti di Wanda Nara per smentire sia che è entrato in quella casa con la forza, sia per essersi sentito indignato per l’accusa di possesso d’armi. E ha denunciato a sua volta che durante la permanenza di Wanda e del suo entourage nella casa, sarebbero scomparsi un orologio, una somma di denaro e altri oggetti di valore.

L’attaccante del Galatasaray, infortunatosi al ginocchio durante la partita di Europa League contro il Tottenham, aveva lasciato la Turchia per farsi operare in Argentina. “Gli ho prestato la mia casa con il cuore, come farei con chiunque o come faccio anche con il mio ex Maxi Lopez, ogni volta che torna qui. Ma poteva restarci fino al 25 novembre poi ne ho avuto bisogno per motivi personali”, ha dichiarato Wanda Nara ai media locali. Lara Piro, legale di Icardi, contattata dalla trasmissione “Teleshow” ha dichiarato: “Tutto questo fa parte di una falsa accusa e di minacce inesistenti di cui Wanda Nara dovrà rispondere in tribunale, è vergognoso, immorale e ingiusto molestare un padre di famiglia per una questione di proprietà alla vigilia di un intervento chirurgico“.