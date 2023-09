Ventola (FdI): “L’assessore Lopane non dica fesserie. Se la Regione Puglia non va alla Bit di Milano la colpa non è di Fitto !” !

Il presidente regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, a nome del gruppo consiliare regionale pugliese di Fratelli d’ Italia replica all’ assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane (Con): “La Puglia non potrà partecipare alla BIT di Milano? La colpa è del ministro Fitto… E’ evidente che anche l’assessore al Turismo, Lopane – che finalmente rilascia dichiarazioni direttamente, dando un segnale di esistenza in vita dopo essere stato spodestato della delega alla Cultura e aver ‘delegato’ ad altri quella al Turismo (vedi i direttori Patruno e Scandale) – è stato assoldato dal presidente Emiliano per il ‘pianto greco’ sulla mancata diretta gestione del fondi europei e nazionali“

da sx Scandale, Emiliano e Lopane

“Intanto, vogliamo ricordare all’assessore Lopane che i costi della BIT di Milano erano sostenuti, con fondi FESR e non FSC, da Pugliapromozione per un importo di circa 400mila euro. Ora per una Regione Puglia che spende in ‘festini e canti’ senza una vera strategia e visione turistica decisamente molto di più, non poter sostenere con il bilancio autonomo il costo della partecipazione alla BIT di Milano è davvero deludente, se non vergognoso“. aggiunge Ventola.

“Per questo rivolgiamo all’assessore Lopane un paio di domande: ma a essere a rischio è anche la partecipazione di altre Regioni? O solo la Puglia ha questo problema? E se fosse vero che questo rischio è vero, Lopane si dovrebbe chiedere perché in questi anni la Regione Puglia non ha utilizzato in maniera efficace ed efficiente le risorse europee e nazionali in quegli investimenti in beni materiali per rafforzare la competitività del settore turistico e culturale?” prosegue Ventola