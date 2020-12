Ufficiale. La Champions League si vedrà su AmazonPrimeTV

La società americana di proprietà di Jeff Bezos ha garantito che verranno trasmesse le sfide delle formazioni italiane.Acquisiti anche i diritti della Supercoppa, a partire dal 2021/22 per 3 anni

di DANIELA GUASTAMACCHIA

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, adesso è ufficiale: la Champions League si vedrà grazie alle smart tv su Amazon. Il colosso americano leader mondiale della logistica, di proprietà del multimiliardario statunitense Jeff Bezos, ha ufficializzato attraverso una nota di aver acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League dal 2021/2022, garantendo di permettere la visione delle sfide delle squadre italiane nei gironi ed eventualmente fino alle semifinali.

Anche la Supercoppa europea su Amazon

Una vera e propria rivoluzione, dunque, per il calcio in tv. Oltre alla Champions League, Amazon ha annunciato di aver acquistato i diritti anche per la Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22. Un risultato molto importante per l’impero di Jeff Bezos. Grande soddisfazione tra i vertici aziendali, che annunciano: “Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.

Per quanto riguarda gli altri broadcaster televisivi Sky e Mediaset sono riuscite conservare la loro posizione privilegiata, mentre Dazn è rimasta esclusa. La grande novità della prossima stagione di Champions League sarà dunque la piattaforma Ott . Il futuro televisivo va sempre più in direzione della rete Internet, infatti, non a caso anche altre piattaforme come Netflix, hanno seguito con interesse la trattativa e quindi non è da escludere che in futuro si possano fare sotto.

Sky e Amazon hanno annunciato una nuova partnership pluriennale che prevede dallo scorso 14 dicembre il lancio dell’app Prime Video di Amazon sui dispositivi Sky e NOW TV in Europa. Per la prima volta, inoltre, l’app NOW TV sarà disponibile sui dispositivi Fire TV.