Ucciso in un attentato l’ex premier giapponese Shinzo Abe￼

E’ morto l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe , ferito in un attentato questa mattina da due colpi d’arma da fuoco durante un comizio elettorale a Nara. È stato colpito intorno alle 11.30 di oggi, le 4.30 del mattino in Italia, e si è accasciato durante il discorso che stava tenendo di fronte alla stazione di Yamato-Saidaiji. La notizia è stata confermata, ha reso noto l’emittente pubblica Nhk. Abe si trovava a Nara, nel Giappone occidentale, per sostenere un candidato del Partito Liberal-democratico di maggioranza alle elezioni per il rinnovo della Camera Alta del 10 luglio prossimo.

L’emittente televisiva Nhk mostra immagini dell’evento a cui stava partecipando il 67enne ex premier giapponese. Abe sarebbe stato cosciente dopo gli spari che lo hanno colpito ma si troverebbe ora in arresto cardio-polmonare e non dà segni di vita, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L’ex premier è stato ricoverato in un ospedale locale.

Da subito le condizioni dell’ex premier erano sembrate critiche , aveva spiegato il Premier giapponese Fumio Kishida rispondendo alle domande dei cronisti. “Al momento, i medici stanno facendo il possibile. Spero e prego che l’ex Premier sopravviva”, aveva aggiunto. L’attacco, ha detto ancora, “non può essere tollerato“. Si è trattato di un atto “barbaro“, ha aggiunto.

Secondo quanto scrive la Bbc, il suo assalitore è stato arrestato : la polizia è riuscita a fermare il sospetto tiratore con l’accusa di tentato omicidio, si tratta di un ex militare di 42 anni. Yamagami Tetsuya, l’uomo che ha sparato all’ex primo ministro giapponese, ha affermato di non aver agito per motivi politici. Lo ha dichiarato la polizia della prefettura di Nara, vicino a Osaka, che ha arrestato il 41enne e lo sta interrogando. “Non è un rancore contro le convinzioni politiche dell’ex primo ministro Shinzo Abe”, ha detto l’uomo, citato dall’agenzia Kyodo. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi.

Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale a seguito del tentativo di omicidio del suo predecessore e ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Il governo ha istituito una squadra di crisi. Ancora nessuna decisione è stata presa sulle elezioni di domenica, per il rinnovo della Camera alta del Parlamento. Ma tutti i membri del governo sono stati convocati d’urgenza a Tokyo.