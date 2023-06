Uccide a colpi di pistola una poliziotta che lavorava a Montecitorio, e poi si suicida

Femminicidio oggi alle 11.25 in via Rosario Nicolo’ a Roma , nella periferia romana in via Rosario Nicolò, a Torraccia. Pierpaola Romani, 58 anni originaria di Caserta, agente dell’ Ispettorato di Polizia della Camera dei Deputati, oggi non era in servizio e non si era recata a Montecitorio dove lavorava. La poliziotta in precedenza lavorava al commissariato P.S. S. Ippolito dove presta servizio suo marito l’ ispettore Adalberto Montanaro anch’egli originario di Caserta (dal quale si stava separando), è stata trovata morta nell’androne dello stabile ove viveva, uccisa da tre colpi al volto e al busto. Il loro figlio Riccardo Montanaro, anche lui poliziotto, vive e presta servizio a Piacenza. Sul posto è intervenuta la Polizia che indaga sui fatti, allertata da un vicino di casa della donna, il quale aveva sentito esplodere dei colpi di pistola ed aveva chiamato il 112, iil numero unico di emergenza.

Dei testimoni avrebbero visto arrivare davanti al palazzo un’auto , una Chevrolet Matiz di colore bianco, con a bordo un uomo che ha sparato a bruciapelo tre colpi alla testa della poliziotta . “Ho sentito i tre colpi e mi sono affacciata. C’è stato il panico. Mi sono guardata intorno e ho visto una signora che conosco con le mani in faccia. Un altro che gridava hanno ammazzato una donna. Ho chiesto cosa fosse successo e mi hanno detto che era morta una donna. Poi ho visto lo sportello di una macchina bianca che si chiudeva e l’auto che scappava via”, riferisce una testimone. Quando la Polizia è arrivata sul posto, intorno alle 11.25, purtroppo per la donna nonostante i soccorsi di un’ambulanza dell’ Ares 118, non c’è stato nulla da fare.

La caccia all’uomo si è conclusa subito dopo: è sparare è stato un suo collega Massimiliano Carpineti anch’egli distaccato presso l’ Ispettorato di Pubblica Sicurezza Camera dei Deputati, che dopo aver commesso la propria follia-omicida, è fuggito con la sua macchina in via Nino Tamassia, poco distante dal luogo del delitto, e a sua volta si è tolto la vita. L’ omicida per uccidere la collega Pierpaola Romani con cui lavorava nello stesso ufficio, che dichiarava di amare, ha utilizzato la propria pistola di servizio calibro 9 di ordinanza alle forze dell’ ordine, e con la stessa arma si è poi suicidato.