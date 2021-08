TURBATA (?) L’ASTA FALLIMENTARE DELLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO A BARI

di ANTONELLO de GENNARO

“DENTRO LA NOTIZIA: FATTI PER ESSERE ASCOLTATI”. Dietro le quinte della turbolenta ( e turbata) asta fallimentare sul fallimento della GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO a Bari. Tutto quello che i soliti “amichetti” del sindacato non vi raccontano sui giornali locali e sui vari siti internet.

Questo l’ articolo dell’ edizione barese del quotidiano LA REPUBBLICA che pubblicando notizie riservate che al momento non possono essere rese pubbliche dai curatori fallimentari stanno turbando l’asta in corso.

Forse è il caso che la Procura della Repubblica di Lecce controlli un pò quello che sta accadendo. E che il Presidente del Tribunale Fallimentare di Bari faccia rispettare la legge ai curatori fallimentari.

Per l’ ANSA Castellana Grotte è in provincia di Taranto…povero giornalismo !