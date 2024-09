Tregua di 48 ore, da domenica in arrivo un forte peggioramento

Un piccolo promontorio anticiclonico porta condizioni meteo più asciutte sull’Italia con il weekend che inizierà con tempo stabile e temperature in aumento su valori al di sopra delle medie anche di 4-5 gradi. Una circolazione depressionaria si muoverà pero’ verso l’Europa centrale e nel corso della giornata di domenica un peggioramento meteo interesserà anche la nostra Penisola. Piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest e poi in estensione al resto dell’Italia, specie settori tirrenici. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana confermano condizioni meteo instabili e temperature in diminuzione su valori in media o anche poco al di sotto

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con addensamenti bassi in Pianura Padana e sereno altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in arrivo al Nord-Ovest, variabilita’ asciutta altrove. In serata e in nottata attese piogge piu’ intense tra Piemonte e Liguria, variabilita’ asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni salvo qualche velatura in transito sulle regioni Tirreniche. In serata e nottata tempo in peggioramento sulla Toscana con piogge e temporali in arrivo, invariato altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Puglia e Sicilia. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, nessuna variazione altrove. In serata tempo del tutto asciutto con assenza prevalente di nuvolosita’. Temperature minime stazionarie; massime in generale rialzo, piu’ marcatamente al centro-nord.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Nuvolosita’ irregolare al mattino al Nord ma con locali piogge solo su Liguria e Piemonte. Passaggio perturbato tra pomeriggio e sera con molte nuvole associate a piogge e temporali localmente anche di forte intensita’.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali salvo locali piogge sulla Toscana. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali localmente anche intensi sulle regioni del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Sud con nubi sparse e ampie schiarite, piogge e acquazzoni sparsi sulla Sardegna. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con temporali anche intensi sui settori tirrenici. Temperature minime in generale aumento, massime in calo al Centro-Nord e in rialzo al Sud