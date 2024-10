Tornano su tutta la penisola nuvole e piogge

Mentre il promontorio anticiclonico che ha brevemente interessato il Paese nel weekend si sposta verso est, un profondo vortice depressionario si muove sui settori occidentali del continente. Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore sul Mediterraneo centrale dove è in arrivo l’ennesima perturbazione di stampo autunnale. Nuvole e piogge ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest in estensione poi al resto della Penisola. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di domani il maltempo interesserà soprattutto il Nord e le regioni del versante tirrenico dove non mancheranno temporali e nubifragi. Flusso umido anche nella seconda parte della settimana con fenomeni sulle regioni settentrionali mentre a seguire gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano propongono un miglioramento. Dal weekend potrebbe farsi spazio un anticiclone con tempo più asciutto e clima più mite.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni nord-occidentali, maltempo ma con precipitazioni ‘ moderate altrove. Al pomeriggio ancora piogge diffuse con fenomeni intensi su Liguria, Trentino-Alto Adige e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni nord-orientali, tempo in graduale miglioramento nella notte.

Al Centro

Al mattino isolati temporali sulle coste della Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, fenomeni meno intensi su Marche e Abruzzo. In serata ancora precipitazioni abbondanti specie sui versanti Adriatici, più asciutto nel corso delle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino velature in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni temporaleschi sulla Sardegna. In serata attesi acquazzoni e temporali su Campania, Molise e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.