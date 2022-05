Taranto, 8 autisti dell’Amat a processo per ripetuti abusi sessuali su una 18enne con problemi psichici a bordo dei bus cittadini

Il giudice delle udienze preliminari Rita Romano ha deciso, infatti, di rinviare a processo gli otto autisti dell’azienda Kyma Mobilità Amat di Taranto accusati di presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza con problemi di tipo psichico. Il processo inizierà il prossimo 7 luglio. Gli otto autisti dei bus urbani della città di Taranto, erano stati sospesi da tempo dal servizio, che secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria disposti dalla Procura di Taranto, avrebbero abusato della giovane donna tarantina che utilizzava in maniera frequente i mezzi di trasporto pubblico di Taranto utilizzati per raggiungere le abitazioni dei propri familiari.

Con la decisione di rinvio a giudizio, si è quindi conclusa la camera di consiglio che si è svolta nell’aula Alessandrini del Tribunale di Taranto. Nell’udienza dinanzi al giudice delle udienze preliminari , si è svolta la deposizione della ragazza, che nella sua testimonianza ha raccontato per alcune ore tutto quello che aveva subito. La ragazza ha descritto i particolari di quanto accaduto, racontando ancora una volta i dettagli della triste vicenda di cui è stata vittima. Agli otto dipendenti pubblici che hanno un’età compresa tra i quaranta e i 62 anni, sono stati contestati gli abusi .

L’impianto accusatorio sostenuto dalla pm Marzia Castiglia , sostiene che gli autisti avrebbero abusato della condizione di fragilità psichica della ragazza, convincendola a restare a bordo dei bus per lunghi tragitti, fino al capolinea per dare sfogo ai loro voleri e piaceri sessuali. Gli autisti si recavano in aree periferiche dove sostare con i bus dell’ Amat ed, in alcuni casi, avrebbero abusato della ragazza. Al reato di violenza sessuale si è aggiunta avuto l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità anche di incaricati di pubblico servizio.

A giugno 2021 la giovane ragazza convinta anche dal suo fidanzato si decise a raccontare e denunciare ai Carabinieri tutto quello che aveva subito fra l’ottobre del 2018 (epoca in cui la giovane aveva 18 anni) e l’aprile del 2020 , per i cui fatti la Procura, avanzò la richiesta di provvedimenti cautelari con l’arresto ai domiciliari per gli otto autisti, ma il gip Francesco Maccagnano ritenne sufficiente il divieto di avvicinamento alla giovane ragazza, e nella sua ordinanza di oltre 100 pagine evidenziava come gli autisti avrebbero approfittato all’epoca dei fatti della “fragilità ben nota agli indagati” ed utilizzando intercettazioni e testimonianze veniva ricostruita l’impianto accusatorio.