Sette morti e un disperso per il maltempo in Toscana. In migliaia senza corrente

Sono proseguite per tutta la notte, in Toscana, le operazioni di soccorso. Approfittando di una tregua sia della pioggia che del vento, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno continuato a portare aiuti nelle aree maggiormente devastate dai nubifragi. Fra queste l’area al confine fra le province di Prato e Pistoia, dove si è avuto il maggior numero delle sette vittime fin qui registrate (quattro fra Prato, Montale e Montemurlo).

Toscana, 7 vittime

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna scomparsa con il marito a Vinci (Firenze). Il cadavere di Teresa Perone, 65 anni, era a circa 3 km dall’auto della coppia che è stata travolta ieri sera dall’acqua. Questa mattina i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del marito, Antonino Madonia, 70 anni. Anche il suo corpo è stato trovato a circa 3 km dall’auto, tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze).

I due coniugi, che vivevano a Lamporecchio, erano al telefono con la figlia al momento in cui sono stati travolti dalla piena di un torrente sulla strada Lamporecchiana, tra i comuni di Lamporecchio e Vinci, al confine tra le province di Firenze e Pistoia. Sembra che abbia ceduto l’asfalto e l’auto si è ribalta con i coniugi sbalzati fuori.

“Il Consiglio dei ministri ha deciso lo stato di emergenza” per le province in Toscana interessate dal maltempo. Lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni ieri sera al termine del Consiglio dei ministri. “Abbiamo previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro per garantire le misure più urgenti”, ha reso noto il premier.

E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Gianni Pasquini , l’uomo di 69 anni che risultava ancora disperso a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, uno dei comuni più colpiti dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana. Sale così a sette il numero ufficiale delle vittime accertate. Al momento manca all’appello un anziano di 84 anni di Prato di cui non risultano più notizie da giovedì sera.

Oggi, intanto, resteranno ancora chiuse la gran parte delle scuole che si trovano nei comuni alluvionati. Nelle prossime ore, anche alla luce dei sopralluoghi previsti negli edifici scolastici per verificare eventuali danni, sarà deciso se prolungare la chiusura anche ai primi giorni della prossima settimana. Intanto è iniziata la conta dei danni anche nelle tante aziende che si trovano nell’area fra Prato e Pistoia e che sono state interessate da allagamenti.

Fra i settori più colpiti quello della vivaistica nel pistoiese e quello dei tessuti nel pretese . Sono infine proseguiti nella notte, ma andranno avanti anche nella giornata di oggi, i lavori per il ripristino delle strade che sono state chiuse al traffico a causa di allagamenti e frane. “Come prima stima dei danni del maltempo ragiono sui 300 milioni tra pubblico e privato, ma è una stima assolutamente parziale, che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato. Non dimentichiamoci che le stime per poterle considerare attendibili ci vuole almeno una settimana”, ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in una conferenza stampa a Firenze cui ha preso parte anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio.

“Sono in costante contatto con l’amministratore delegato dell’Enel – ha anche detto il presidente Giani – perchè si possa ripristinare l’energia elettrica a tutti coloro che al momento ne sono privi. Loro operano nel momento in cui riescono a farlo, perchè ci sono delle centrali elettriche che ancora sono completamente inondate. Partivamo da una situazione in cui erano quarantamila le utenze interrotte, in questo momento siamo a circa la metà”. Sono circa 300, invece, gli sfollati.

Vigili del Fuoco: quasi 4.000 interventi in 5 Regioni

Da oltre ventiquattr’ore prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco nelle cinque province toscane colpite dall’alluvione: sono al momento 2.500 gli interventi fatti, 570 i vigili del fuoco in azione con 150 automezzi. Per tutta la notte le squadre sono state impegnate nella ricerca di persone disperse, assistenza alla popolazione in difficoltà, operazioni di prosciugamento con moduli ad alto e medio pompaggio. Dei 2.500 interventi svolti, più di 140 le operazioni di soccorso effettuate.

In Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle province di Udine e Pordenone , i vigili del fuoco hanno svolto oltre 300 interventi per alberi abbattuti, allagamenti diffusi e ripristino della viabilita’. Non si segnalano criticità rilevanti.

Squadre al lavoro anche in Abruzzo, colpito da forte vento e pioggia : oltre 500 gli interventi fatti finora, la maggior parte dei quali tra L’Aquila, Pescara e Chieti. Interessate dal maltempo anche l’Umbria dove sono stati effettuati 350 interventi, con le maggiori criticità nel perugino, e in Molise, in particolare a Campobasso, con oltre 200 interventi effettuati dal dispositivo di soccorso locale, potenziato con l’invio di rinforzi dalla Puglia.

In un post pubblicato su X-Twitter , il Dipartimento della Protezione Civile lancia un ulteriore bollettino meteo per il weekend. “Ancora piogge e venti forti al Sud. In arrivo nuova intensa perturbazione al Nord e su alta Toscana”. Dal pomeriggio di oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana; inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, con ulteriori rinforzi di burrasca forte o tempesta, dalla sera, sulle aree appenniniche. Previste estese mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di sabato 4 novembre, allerta rossa per rischio idraulico su parte di Veneto. Allerta arancione su parte gran parte del Veneto e Lombardia, su parte di Liguria, Emilia-Romagna e allerta gialla su parte di Toscana, Emilia-Romagna Veneto, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia.

Le reazioni della politica

“Ancora una notte di paura e di dolore nel Centro-nord, soprattutto in Toscana, dove si piangono le vittime e si prega per i dispersi. Sono in costante contatto con il nostro capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio ed ho assicurato al presidente della Regione Eugenio Giani che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Si resta in allerta: il fiume Arno rimane sorvegliato speciale e permane il rischio diffuso di frane“. Lo dice il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

Meloni segue la situazione. Cordoglio per le vittime

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Il presidente Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio , con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti.

Mattarella telefona a Giani

“Il Presidente della Repubblica mi ha appena chiamato per esprimere la sua piena solidarietà e gli auguri di buon lavoro. Gli ho manifestato la mia forte preoccupazione per una situazione davvero tragica. Grazie Presidente Mattarella per la sua vicinanza che mai è mancata!” lo scrive Eugenio Giani sul suo profilo Facebook.

Salvini, 48 mila senza energia, ripristino veloce

“Su strade, autostrade e ferrovie siamo in contatto con gli amministratori locali per il ripristino quanto più veloce e immediato delle linee di trasporto e di comunicazione interrotte”. ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa in corso a palazzo Chigi dopo il Cdm.

Nelle aree colpite dal maltempo, in Toscana e zone limitrofe, ha riferito Salvini “ci sono più di 48 mila utenti senza energia elettrica, ci sono 450 tecnici Enel che stanno lavorando. Al momento l’alta velocità è rallentata tra Milano e Roma per gli ovvi probemi a Firenze. Sono sospese le due linee di Rfi Bologna-Prato e Pistoia-Prato, a livello Anas sono interotti alcuni tratti della statale Cisa e della Tosco-romagnola, dell’Aurelia in Ligura, San Michele al Tagliamento in Veneto e Val Trebbia in Emilia Romagna. Sono chiusi in Lombardia per neve Stelvio, Spluga, Mortirolo e San Marco“.

Sesso in auto durante la tempesta, 10mila euro di multa ad una coppia di Firenze

La notte d’amore in auto, e sotto la tempesta, è costata 10mila euro ad una coppia appartata in una strada di Firenze nei pressi della locale Questura. Per una donna di 23 anni del Viterbese e un 21 enne livornese è scattata una sanzione di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza. È accaduto la notte scorsa, mentre imperversava la tempesta, in via Bonifacio Lupi, a una manciata di metri dagli uffici di via Zara. Una volante impegnata nei controlli, intorno alle 2, si è imbattuta nell’auto posteggiata con i due a bordo, che sono stati identificati e multati.