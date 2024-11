Seggi aperti in Umbria ed Emilia Romagna: 4,6 milioni di elettori chiamati al voto

Seggi aperti oggi e domani per le elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna per 4,6 milioni di cittadini chiamati a votare. In Emilia Romagna sono quattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei ‘civici’; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealta’, Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista.

Venerdì sera le ultime iniziative elettorali tra cui quella del grande favorito Michele de Pascale a Bologna con tutti i vertici del partito e Romano Prodi. Gli elettori emiliano romagnoli chiamati al voto sono 3,6 milioni e si tratta questa della dodicesima elezione regionale dal 1970 a oggi. La grande incognita sarà l’affluenza: nel 2020 fu del 67,67% mentre nel 2014 fu solo del 37,71%. I candidati per uno dei 50 scranni all’Assemblea legislativa regionale sono 547. Sarà possibile il voto disgiunto e come di consueto si potrà esprimere la doppia preferenza solo se di sesso diverso. La candidata Ugolini seguirà lo spoglio a Bologna a Palazzo Isolani, via Santo Stefano 16, dove commenterà i risultati. De Pascale invece aspetterà i risultati a CostArena, in via Azzo Gardino 48 a Bologna.

Donatella Tesei Stefania Tesei