S.Valentino freddo e bagnato da Nord a Sud

Attesa una colata di aria molto fredda sull'Europa orientale per la prossima settimana, ma l'Italia resterà ai margini

Una saccatura depressionaria si allunga verso il Mediterraneo centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, acquazzoni e temporali anche intensi nelle prossime ore specie sulle regioni centrali. Nel giorno di San Valentino, una goccia fredda proveniente dall’Europa centrale si tufferà sul Mediterraneo.

Maltempo in arrivo a partire dalle regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna con neve in calo fino a 200-300 metri entro sera sull’Appennino settentrionale. Precipitazioni anche sulle regioni centrali con quota neve in calo fino a 500-700 metri tra la sera e la notte. Peggioramento meteo che raggiungerà il Sud all’inizio del weekend mentre altrove avremo un miglioramento del tempo grazie anche alla rimonta dell’alta pressione sui settori occidentali del Mediterraneo. Attesa una colata di aria molto fredda sull’Europa orientale per la prossima settimana, ma l’Italia resterà ai margini.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con locali piogge specie tra Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e nella notte residui fenomeni tra Liguria e Romagna con neve in Appennino fin verso i 1400 metri, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

Al Centro

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con associate piogge da isolate a sparse, neve sui rilievi appenninici oltre i 1400-1500 metri. Al pomeriggio ancora molte nubi con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi ma con tempo per lo piu’ asciutto, piovaschi lungo i settori costieri e sulla Toscana settentrionale.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo per lo piu’ asciutto. Al pomeriggio locali piogge su Sicilia e Puglia meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi ovunque. Temperature minime in generale aumento su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve diminuzione da Nord a Sud

Previsioni meteo per domani (14.02)

Al Nord

Al mattino piogge sparse tra Emilia Romagna e Triveneto con neve oltre i 600 metri sulle Alpi e i 1100 in Appennino, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio quota neve in calo fino a quote collinari. In serata e nella notte residui fenomeni sulla Romagna con fiocchi fino in bassa collina.

Al Centro

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su tutte le regioni, neve a quote medie in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora fenomeni sul versante adriatico con neve fino a quote collinari.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo per lo piu’ asciutto. Al pomeriggio locali fenomeni sui settori tirrenici. In serata e nella notte locali fenomeni in arrivo tra Campania e Molise con neve a quote di media montagna. Temperature in calo al Nord ed in rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola