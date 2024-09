Regata perfetta di Luna Rossa che batte American Magic ed arriva in finale contro Ineos

Luna Rossa chiude i conti con American Magic al quarto match point , conquistando il punto che la catapulta alla finale di Louis Vuitton Cup (al via il 26 settembre). Il team Prada ha dimostrato il proprio valore conducendo una regata di testa convincente. Dopo un primo incrocio sfavorevole e un secondo in cui invece la barca italiana è riuscita a superare l’equipaggio Usa, costretto a una virata che ha ritardato American Magic. Mossa decisiva per Luna Rossa che è così passata al comando.

Luna Rossa sfiderà Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup , in scena nel mare antistante Barcellona. L’imbarcazione italiana chiude finalmente i conti con American Magic, aggiudicandosi l’ottava regata della sfida e mettendo fine alle serie per 5-3. L’obiettivo minimo dichiarato del team Luna Rossa Prada nella sesta campagna di Coppa America è quello di riscrivere la storia e portare a casa per la prima volta in 173 anni il trofeo.