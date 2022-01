Provincia di Taranto. Elezione del nuovo consiglio provinciale finisce pari: 6 a 6

Rispetto ai 439 consiglieri comunali aventi diritto, hanno votato per il Consiglio in 426; 4 le schede nulle. I 12 nuovi consiglieri provinciali restano in carica due anni secondo quanto previsto dalla legge Delrio (2014), non percepiscono indennità, approvano bilanci, regolamenti, piani e programmi e ogni altro atto

di Redazione politica

Ancora una volta la stampa tarantina non riesce a manifestare un pizzico di indipendenza e professionalità in occasione dell’ elezione per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto, il cui presidente attuale Giovanni Gugliotti, ha iniziato il conto alla rovescia della sua rottamazione politica non potendo essere rieletto in quanto sta per esaurirsi in primavera il suo secondo mandato di Sindaco di Castellaneta, e quindi decadrà da entrambi gli incarichi.

Viene da ridere ( o da piangere !) alla lettura della prima pagina del “Nuovo Quotidiano di Puglia” stamane in edicola che indicava come vincente la lista del centrosinistra nei confronti di quella del centrodestra per 7 a 5, quando invece il risultato finale è stato di perfetta parità: 6 eletti nel centrosinistra e 6 nel centrodestra nonostante il superiore numero di amministrazioni di colore giallorosso in terra jonica. Fratelli d’Italia è il primo partito in assoluto e porta in Provincia due consiglieri.La coalizione giallorossa del centrosinistra peraltro è riuscita a pareggiare soltanto grazie all’alleanza con il M5S senza la quale in realtà avrebbe perso le elezioni.





Questi i consiglieri eletti alla Provincia di Taranto

Rispetto ai 439 consiglieri comunali aventi diritto, hanno votato per il Consiglio in 426; 4 le schede nulle. I 12 nuovi consiglieri provinciali restano in carica due anni secondo quanto previsto dalla legge Delrio (2014), non percepiscono indennità, approvano bilanci, regolamenti, piani e programmi e ogni altro atto. Alla Provincia di Taranto sono assegnate le competenze sulla rete di strade provinciali, sull’edilizia scolastica superiore e sulla pianificazione della rete scolastica, oltre all’assistenza tecnico amministrativa ai Comuni, la pianificazione territoriale e le pari opportunità. Su delega della regione Puglia anche le autorizzazioni ambientali in Provincia di Taranto.

Due le liste presentate: “Terra Ionica” (centrosinistra, M5S e civici), che ha ottenuto 48.290 voti ponderati , e “Progetto Comune” (centrodestra e civici), che ha ottenuto voti ponderati ; eletti sei consiglieri provinciali per lista.

Eletti nel centrosinistra-lista “Terra Jonica” : Paolo Lepore (consigliere di Massafra – 4982 voti) , Gregorio Pecoraro (sindaco di Manduria – 5601 voti ) , Vito Parisi (sindaco di Ginosa – 6834 voti) Aurelio Marangella (consigliere di Grottaglie – 7446 voti ), Anna Filippetti (consigliera di Laterza – 4411 voti ) e Franco Andrioli (sindaco di Statte – 6139 voti ).

Eletti nel centrodestra-“Progetto Comune”: Marco Natale ( consigliere di Palagianello – 7214 voti) , Alfredo Longo (sindaco di Maruggio – 5847 voti), Vito Punzi (consigliere di Montemesola – 5306 voti) , Roberto Puglia ( consigliere di Manduria – 5070 voti) , Angelo De Lauro, ( consigliere di Lizzano – 4317 voti), Maria Giovanna Galatone (consigliera di Palagianello 4876 voti).