PRESUNZIONE D’INNOCENZA: PUBBLICATE LE NUOVE NORME SULLA GAZZETTA UFFICIALE. E’ FINITO IL GIUSTIZIALISMO DEI PM E DEI GIORNALISTI “MANETTARI”

La Procura potrà informare il pubblico “esclusivamente” attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, attraverso conferenze stampa. La diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali potrà avvenire solo in due casi: se risulta “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”, se “ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

di REDAZIONE POLITICA

Il decreto legislativo n. 188/2021 sulla presunzione di innocenza è stato pubblicato in Gazzetta ed entrerà in vigore dal prossimo 14 dicembre. Queste le principali novità: Divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

La Procura potrà informare il pubblico “esclusivamente” attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, attraverso conferenze stampa. La diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali potrà avvenire solo in due casi: se risulta “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini”, se “ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico“.

Ecco il testo integrale del decreto

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 188(G.U. 29 novembre 2021 n.284)