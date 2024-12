Piogge forti al Sud, poi freddo, venti forti e neve

Situazione sinottica che vede una struttura depressionaria allungarsi sul Mediterraneo centrale con un minimo di pressione al suolo sul Mar Ionio. Questo dispenserà maltempo soprattutto al Sud con fenomeni anche intensi e abbondanti in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Prossimi giorni con rapida espansione di una campo di alta pressione verso il Mediterraneo occidentale e tempo in miglioramento su buona parte dell’Italia.

Con l’arrivo del weekend la situazione è pero’ destinata a cambiare con aria fredda in discesa da nord che farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale proprio nel giorno della Festa dell’Immacolata. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in arrivo una fase di maltempo con brusco calo termico e neve abbondante su Alpi e Appennino. Neve che potrebbe fare la sua comparsa anche a bassa quota sulle regioni del Nord.

Previsioni meteo per oggi



Al nord.

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni sulle Alpi di confine. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo piu’ soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e nubi basse nella notte su Liguria e Pianura Padana.

Al centro.

Al mattino tempo stabile con nuvolosita’ alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con molti addensamenti sul versante tirrenico. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosita’ alternata a schiarite.

Al sud e sulle isole.

Al mattino locali piogge sui settori ionici, variabilita’ asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con deboli piogge possibili anche sulla Sardegna. In serata e in nottata tempo per lo piu’ asciutto su tutte le regioni con nuvolosita’ alternata a schiarite. Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.