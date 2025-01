Piogge al Nord e temporali al Sud. Weekend all’insegna del maltempo.

Ha le ore contate il temporaneo miglioramento del tempo degli ultimi giorni. Una nuova perturbazione atlantica sta infatti investendo il nostro Paese

L’Italia sta vivendo un temporaneo miglioramento del tempo grazie all’allontanamento della saccatura depressionaria verso i Balcani, mentre una nuova perturbazione atlantica si approfondisce tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Il Centro-Sud godrà di tempo stabile con temperature in lieve rialzo, mentre il Nord-Ovest vedrà nuvolosità e piogge con neve sulle Alpi dai 900-1000 metri, in estensione domani anche al Nord-Est. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano nel weekend una depressione in risalita dal Nord Africa che porterà maltempo al Sud con temporali intensi, soprattutto sui settori ionici, mentre il Centro-Nord resterà più asciutto con schiarite. Per l’inizio di febbraio, si prevede un calo termico legato all’espansione dell’alta pressione verso la Scandinavia, ma con fenomeni limitati a causa della compattezza del vortice polare.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino molte nubi al Nord con piogge sulla Liguria, spazi di sereno lungo l’arco alpino. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 1100 metri e oltre i 1600 in Appennino. Tra la serata e la notte maltempo diffuso e quota neve in calo sulle Alpi fino ai 600-800 metri.

Al Centro

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sulla Toscana e più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Umbria e Marche. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con ancora nuvolosità e piogge e più asciutto tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite su tutte le regioni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento sulla Sardegna. Temperature minime in lieve calo al Nord e al Sud e in lieve rialzo al Centro e sulle Isole Maggiori, massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo sul resto della Penisola