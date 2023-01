Pelillo: “Si è concluso il mio lavoro di coordinamento tra Deloitte, Asl Taranto e Regione Puglia”

“Il mio incarico di Commissario per la istituenda Azienda Ospedaliera SS. Annunziata si è concluso nei tempi assegnatimi con la consegna all’assessorato regionale della sanità del “piano di fattibilità economico-amministrativo per lo scorporo degli ospedali SS. Annunziata, Moscati e (in parte) San Marco di Grottaglie dall’attuale ASL e per la conseguente costituzione della nuova Azienda Ospedaliera”. Con una nota l’ on. Michele Pelillo ha annunciato la conclusione del suo incarico. Com’è noto la costituzione della nuova Azienda Ospedaliera è un ulteriore passo di avvicinamento all’entrata in funzione del Policlinico San Cataldo che, in quanto policlinico, dovrà essere organizzato in una ASL Ospedaliera autonoma che, quando sarà, cambierà nome da SS. Annunziata in San Cataldo. Nel mentre che il San Cataldo inizierà a operare, la nuova ASL Ospedaliera entrerà a pieno regime e sarà ben in grado di gestire la fase del trasferimento e della organizzazione del nuovo ospedale con annessa la parte di formazione e di didattica universitaria.

“Si è concluso, pertanto, il mio lavoro di coordinamento tra la società Deloitte , – continua Pelillo – che materialmente ha redatto il piano, le diverse articolazioni della sanità regionale, dall’assessorato regionale all’Ares, l’intera organizzazione della ASL e le istituzioni civili di Taranto. A questo punto la Regione invierà il piano di fattibilità ai Ministeri competenti per ottenere il previsto parere favorevole. Subito dopo potrà istituire la nuova ASL Ospedaliera così come stabilito dalla legge regionale pubblicata nell’ agosto scorso“.

“Ringrazio per l’affettuosa collaborazione in questo compito così particolare, il direttore generale Colacicco, i direttori Santoro e Minerba, i primari, i dirigenti e tutto il personale della ASL di Taranto che mi hanno affiancato ed aiutato – aggiunge Pelillo – Ringrazio, altresì, il Sindaco Melucci e l’intero Consiglio comunale per avermi dato lo scorso mese di dicembre la soddisfazione della approvazione della variante urbanistica che permetterà alle facoltà di medicina e delle professioni sanitarie di abitare nel “San Cataldo” come si conviene in ogni policlinico“.

