Nomine: Lasorella presidente Agcom, Busia presidente Anac

Il Consiglio dei ministri terminato alle 22:45 è stato sentito in merito alla proposta di nomina del dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca, con contestuale cessazione dalla carica di Sottosegretario di Stato per l’istruzione. La nomina verrà quindi sottoposta al Presidente della Repubblica.

Inoltre, il Consiglio dei ministri visto il parere favorevole del Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, ha deliberato il conferimento per quattro anni dell’incarico di Vice Avvocato generale dello Stato all’Avvocato dello Stato Ruggero Di Martino; visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina a Consiglieri della stessa Corte dei prefetti dottoressa Patrizia Impresa e dottoressa Gerarda Pantalone;

A seguito delle delibere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, è stata deliberata la promozione a Presidente di Sezione della Corte dei conti, con decorrenza dal 10 giugno 2020, dei Consiglieri Antonio Ciaramella, Marta Tonolo, Andrea Lupi, Stefano Siragusa, Enrico Marinaro, Enrico Flaccadoro, Paolo Luigi Rebecchi, Tammaro Maiello, Massimo Lasalvia, Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Maria Rachele Anita Aronica e Tiziana Spedicato.

Su proposta pervenuta dal Presidente del CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro sulla base della designazione effettuata dalla CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), la nomina del dott. Claudio Risso a componente del CNEL per la categoria “lavoratori dipendenti”, in sostituzione del dott. Cosmo Colonna; mentre su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, il conferimento per tre anni a decorrere dal 1° settembre 2020 dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani alla dott.ssa Lucia Abbinante.

Il Presidente Giuseppe Conte, d’intesa con il Ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina del dott. Giacomo Lasorella a Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); mentre su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, è stata deliberato l’avvio della procedura per la nomina dell’avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell’ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, nonché della dott.ssa Laura Valli, del dottor Luca Forteleoni, dell’avv. Paolo Giacomazzo e dell’avv. Consuelo del Balzo a componenti della stessa Autorità.

Dietro proposta del Ministro della salute Roberto Speranza, vista la designazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Gaslini, acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina del dott. Edoardo Garrone a Presidente dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Giannina Gaslini” di Genova; su proposta del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, è arrivata la conferma del gen. Paolo Magro a presidente dell’ ONFA – Opera nazionale per i figli degli aviatori.