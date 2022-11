La destra pugliese in lutto. E’ morto a 75 anni l’ ex senatore Giuseppe Semeraro.

Si è spento oggi a Taranto Giuseppe Semeraro all’età di 75 anni, dopo essere stato colto da un infarto, è stato trasportato dal pronto soccorso di Martina Franca all’ospedale S.S. Annunziata di Taranto, dove questa mattina è deceduto nel reparto di rianimazione. Ex senatore di An nonché assessore alla cultura della giunta regionale pugliese guidata dal presidente Salvatore Distaso (1995) . Giuseppe Semeraro, che da tutti si faceva chiamare Peppino, era nato il 16 marzo 1947 a Martina Franca, noto avvocato civilista, è stato consigliere comunale del Msi, di An, e candidato sindaco nel comune della Valle d’Itria. Nel 1995 fu eletto in Alleanza Nazionale in Regione diventando prima Assessore ai Lavori pubblici e poi alla Cultura. Candidatosi al Senato nel 2001, venne eletto nel collegio di Taranto, facendo parte in quella legislatura e delle commissioni parlamentari Difesa e Industria del Senato della Repubblica.

Lo scorso febbraio aveva ricevuto a Taranto dal sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto la toga d’oro, per i suoi 50 anni di professione. E’ anche stato presidente della Banca della Valle d’Itria e di Martina Franca.

Il Sen. Avv. Giuseppe Semeraro

Il cordoglio della politica pugliese

“Sono profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Semeraro, con lui ho condiviso sia una sincera amicizia sia il governo della Puglia: è stato un assessore regionale attento, serio e competente. Un uomo di poche parole, ma con una grande visione politica e territoriale. Partecipo al dolore della famiglia” il messaggio di cordoglio del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

“Mi rattrista la scomparsa di Giuseppe Semeraro. Avvocato e senatore di Alleanza Nazionale, Giuseppe, che da tutti si faceva chiamare Peppino, è stato un prezioso interprete del suo tempo e della destra nazionale. Uomo dallo stile unico per pacatezza e grande competenza, era un profondo conoscitore del nostro territorio che amava e che ha contribuito a migliorare con la sua azione politica, come senatore, ma anche come assessore regionale e consigliere comunale per lungo tempo nella sua Martina Franca.La perdita del senatore Semeraro deve indurci a non dimenticare, oggi più che mai, la sua lezione di vita vissuta al servizio delle Istituzioni e dei cittadini” lo ricorda l’on.le Dario Iaia, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Taranto.