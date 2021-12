di REDAZIONE POLITICA

Il Pd guidato da Enrico Letta si conferma primo partito in Italia nell’orientamento di voto degli italiani. E’ quanto rileva l’ultimo sondaggio politico Swg per il TGLa7 di oggi. Al secondo posto segue ancora Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ormai leader consacrata del centrodestra.





Ecco i risultati nel dettaglio: PD al 22,1% (+0,6% in una settimana), FdI al 20,2% (+0,4%), Lega al 19% (+0,5%), M5S al 14,3% (-0,8%), Forza Italia al 7,7% (+0,4%), Azione al 3,8% (-0,2%), Verdi al 2,5% (+0,2%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (+0,1), Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%) e Italia Viva al 2,1% (-0,4%).









Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4147 non rispondenti) tra il 7 e il 13 dicembre 2021. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio sarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it