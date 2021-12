L’Opinione del Direttore

La crisi di Emiliano nella “giungla” regionale pugliese a seguito dell’arresto del capo della Protezione Civile arrestato con la “mazzetta” in mano. Le capriole inutili del “sergente Garcia” alias Rinaldo Melucci. BOCCIATO l’ emendamento del Sen. Mario Turco al Senato nella finanziaria 2022 per lo stanziamento di 200 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo 2026, che diventano di giorno in giorno sempre più improbabili.

L’ultima diretta del nostro Direttore Antonello de Gennaro trasmessa martedì 28 dicembre 2021 nel programma “DENTRO LA NOTIZIA-Fatti per essere ascoltati” in diretta dalla redazione di Roma del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™ e diffusa in streaming anche sulle piattaforme dei socialmedia Facebook, Twitter ed Instagram.

