Leclerc con Ferrari più veloce nelle prove libere del Gp Australia

Nella seconda sessione a Melbourne, il pilota monegasco ha girato in 1’16’’439 precedendo le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris

di Redazione Sport & Motori*

Il venerdì di Albert Park a Melbourne si è concluso con la seconda sessione di prove libere del weekend, nella prima giornata in pista ufficiale del campionato. La prima sessione di prove libere, andata in scena alle 12.30 locali, è stata interrotta da due bandiere rosse: una per detriti in pista dopo un lungo sulla ghiaia di Jack Doohan e una per l’incidente di Oliver Bearman con Haas. La sessione si è poi conclusa con un altro incidente, quello del britannico George Russell, che non ha iniziato come avrebbe sperato il suo 2025 da neo leader della squadra Mercedes.

Il team di Maranello ha lavorato seguendo il programma di giornata con serrate conversazioni tra Hamilton e il suo nuovo ingegnere di pista Riccardo Adami, che lo ha seguito durante le prove per un lavoro insieme improntato a migliore la risposta della vettura in determinati punti del tracciato (come in curva 1) e trovare il feeling con la vettura. Già molto preciso invece Lecelrc che si è mostrato aggressivo sia sul giro secco che nella simulazione del passo gara negli ultimi 20 minuti di FP2. A dividere i tempi di Leclerc e Hamilton le due McLaren, con l’eroe di casa Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris, entrambi staccati da Leclerc di più di un decimo, e Yuki Tsunoda su Racing Bulls a oltre tre decimi.



I primi tre, racchiusi in un fazzoletto di circa un decimo e mezzo , hanno confermato l’impressione di una griglia che al vertice promette di essere davvero molto compatta, sensazione confermata dalle simulazioni di passo gara. Se sul giro secco Leclerc ha chiuso in 1’16″439, crono che lo ha messo davanti a tutti, è più difficile catalogare le squadre sui long run, anche se sostanzialmente c’è stato un grosso equilibrio nei tempi: molto è dipeso anche dal traffico, per cui l’impressione finale è stata quella di una battaglia apertissima sul filo dei centesimi.

Tutti pazzi per Lewis in Australia

Niente merletti, niente mimetiche e niente stravaganti look. Lewis Hamilton ha scelto l’eleganza per entrare nel paddock di Melbourne per la prima volta come pilota della Ferrari. Un completo nero, senza camicia e con la giacca direttamente a contatto con la pelle, il 7 volte campione del mondo si è preso ancora una volta tutti gli sguardi del GP d’Australia. Riflettori puntatissimi su di lui, al debutto con la Scuderia di Maranello dopo tanti anni di gloria e vittorie alla Mercedes. Dalla Stella di Stoccarda al Cavallino Rampante: la scuderia più importante, vincente e famosa al mondo. Un’emozione che non riesce a trattenere nemmeno in conferenza stampa: “È un sogno. Più volte mi è capitato di osservare il box della Ferrari ed essere qui ora è qualcosa di davvero bello – ha detto alla stampa -. Sono stato molto, molto fortunato ad aver avuto una carriera fantastica in F1. Ho iniziato con McLaren nel 2007 e fu una una sensazione epica, poi proseguire con un nuovo team in Mercedes è stato incredibilmente speciale. Quello che provo in questo momento mi ricorda un po’ il mio primo anno”.

Hamilton “studia” Leclerc

Leclerc è stato certamente il pilota più efficace In casa Ferrari , con Hamilton guidato dal suo ingegnere di pista per trovare dei miglioramenti proprio basandosi sui dati del pilota monegasco. Hamilton è stato dietro sia nelle FP1 che nelle FP2, lamentando un certo sottosterzo anche in apertura delle libere 2, stesso “difetto” emerso nelle libere 1, soprattutto nelle curve veloci. Tra oggi e domani Hammer studierà sicuramente i dati per recuperare i 4 decimi che oggi, almeno sul giro secco, lo hanno diviso dalla vettura gemella. Comunque, buone notizie in casa Ferrari: Leclerc ha dato l’impressione di essere molto a suo agio con la macchina, che si è dimostrata buona, veloce e sostanzialmente senza problemi. Come la Ferrari, anche la McLaren ha trasmesso queste sensazioni, come dimostrato dai tempi molto buoni conquistati da Norris e Piastri.

La Red Bull insegue

Sul giro secco non ha brillato Mercedes, ma neanche Red Bull . La RB21 sembrava in difficoltà sull’anteriore, tra ingresso curva e frenata, tanto che a metà FP2 (tra simulazione di qualifica e di passo gara) Verstappen è stato a lungo ai box mentre i meccanici lavoravano sulla vettura. La RB21, insomma, pare ancora lontana dalla sua forma ottimale, e prova ne è stato il lungo lavoro sul set-up andato avanti per tutta la giornata.

Più enigmatica Mercedes, a tratti veloce ma con Russell e Antonelli indietro sul giro secco, e con George alle prese con un paio di svarioni nel corso del venerdì. Tutto da decifrare, insomma.

Norris aveva cominciato la stagione con il miglior tempo nelle prime prove libere dell’anno, in una sessione segnata da due bandiere rosse: la prima per la necessità di pulire la pista per la troppa ghiaia portata sull’asfalto in curva 7 (tema ricorrente nelle FP1 e da monitorare per qualifica e gara), la seconda per il botto di Bearman in curva 10, con l’inglese a muro a circa 22′ dalla conclusione. Tra chi ha lavorato con gli assetti e chi ha effettuato qualche giro con la vernice fluo, i tempi sono stati interessanti sin dal mattino di Melbourne, con crono già più veloci delle FP2 2024. Ottimo Sainz con il 2° tempo, Hamilton alla ricerca di sensazioni migliori: più a suo agio Leclerc con la Ferrari. Principalmente, Hammer ha lamentato difficoltà in curva a far ruotare la macchina, con difficoltà rispetto a Charles per lo più nelle curve veloci.

