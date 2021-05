LE ASSEGNAZIONI “ALLEGRE” DEL COMUNE DI TARANTO, DOVE TUTTO E’ POSSIBILE…

Come si fa ad affidare un chiosco di proprietà pubblica a Taranto ad una società che stranamente ha sede a Roma.. ? Come si fa a rilasciare autorizzazione a svolgere attività commerciale ad una società che non ha alcun titolo (anche fiscale) a svolgerla, e soprattutto senza alcuna esperienza specifica nel settore ? E che non ha mai presentato alcun bilancio ?

Continuano le assegnazioni “allegre del Comune di Taranto che non si posso non definire illegittime ed “allegre”. Ec ancora una volta protagonista è l’ assessore Francesca Viggiano (PD) cioè la stessa che riempiva le pagine dei giornali annunciando a mari e monti l’assegnazione del Circolo Sportivo “Magna Grecia” alla solita combriccola di “prenditori” locali. Un assegnazione che è stata ritirata successivamente in autotutela anche grazie ai nostri articoli di denuncia in cui rendevano pubblico il malaffare imperante negli uffici ed assessorati del Comune di Taranto.

L’ultima in ordine di tempo è quella dell’ affidamento del chiosco di piazza Pio XII, all’interno del giardino pubblico denominato “Pio Garden“. Si tratta di una procedura sulla quale la struttura complessa Patrimonio era al lavoro da tempo, per rispondere alle” indicazioni “del sindaco Rinaldo Melucci che aveva chiesto per quella zona il ripristino di decoro e funzionalità, a totale vantaggio delle numerose famiglie con bambini e animali domestici che vi abitano. In questo caso il vantaggio in realtà è solo per questo “furbetto”, sotto mentite spoglie di confratello della Parrocchia del Carmine ?

Il concessionario “A. D. Srls” si è impegnato, su indicazione dell’amministrazione, alla realizzazione di un’area di sgambettamento per cani, mentre è già in corso l’acquisto da parte dell’amministrazione di nuovi giochi totalmente inclusivi, che possano consentire a ogni bambino di divertirsi in totale sicurezza.

“È un grande traguardo per il quartiere – il commento imbarazzante dell’assessore al patrimonio Francesca Viggiano –, quel giardino tornerà a essere un luogo di divertimento in sicurezza per bambini, famiglie e amici a quattro zampe. È un impegno che avevamo assunto con i cittadini e con il comitato spontaneo che si è formato per la realizzazione dell’area cani. Il nostro obiettivo è far diventare quel giardino un simbolo di sicurezza e decoro urbano, un luogo di divertimento per quanti vi abitano”.

il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l’ assessore Francesca Viggiano

Perchè lo riteniamo imbarazzante ? Molto semplice. Basta andare a fare una bella visura camerale della società aggiudicataria, la A.D. srls per renderse conto. La società in questione è stata costituita presso il notaio Paola Troise del distretto di Taranto, nel lontano 4 dicembre 2017 con appena 1.000 euro di capitale sociale interamente detenuto dall’ amministratore unico, tale Vittorio Montervino residente a Taranto, il quale ha iniziato la propria attività d’impresa due anni dopo e cioè il 21 ottobre 2019.

Ma le sorprese arrivano quando si va a leggere l’ “attività prevalente esercitata dall’ impresa” che l’assessore ed i suoi incapaci e “leggeri” dirigenti e funzionari non hanno letto (o hanno fatto finta di non leggere ?): “Formazione presso terzi in materia di pulizie in generale”, con classificazione ATECORI 2007 (presso Agenzia delle Entrate con Codice 85.59.2) che riporta testualmente “corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale. Importanza: prevalente svolta dall’impresa) “. Persino le attività supplementari indicano bel altra attività , e cioè Codice 81.21 “pulizia generale (non specializzata) di edifici” e dulcis in fundo…il Codice 93.29.3 “sale giochi e biliardi“.

ecco il valzer di cessione delle quote della società inattiva

La società sempre per atto pubblico il 7 dicembre 2020 ha cancellato la propria iscrizione dal registro delle Imprese della Camera di Commercio di Taranto, iscrivendola e trasferendola a Roma. Una “moda” questa adottata a suo tempo anche dal sindaco Melucci e dal suo socio-assessore Occhinegro, quando costituirono la società Bottega Aurea sel con sede legale a Milano, salvo trasferirla dopo i nostri articoli a Taranto.

Chiaramente dopo aver letto queste anomalie ed illegalità, abbiamo approfondito la vicenda, e scoperto attraverso la visura camerale che l’ultimo aggiornamento è del 02.04.2021. cioè di circa due mesi fa, e che dalla sua costituzione (2017) ed inizio attività (2019) alla data odierna non ha mai presentato alcun bilancio !

Peraltro anche nell’avviso pubblico è riportato il divieto per le sale giochi. Cioè l'”attività secondaria” dichiarata nella visura camerale dell’aggiudicatario di questa gara “fasulla”. Inoltre nella determina di assegnazione provvisoria si parla di due offerte pervenute ma la seconda non viene stranamente nominata. Sarà falso anche questo dettaglio , considerato che per Legge vanno nominate tutte le offerte che pervengono ?

Legittimo farsi a questo punto più di qualche domanda: Come si fa ad affidare un chiosco di proprietà pubblica a Taranto ad una società che stranamente ha sede a Roma.. ? Come si fa a rilasciare autorizzazione a svolgere attività commerciale ad una società che non ha alcun titolo (anche fiscale) a svolgerla, e soprattutto senza alcuna esperienza specifica nel settore ? E che non ha mai presentato alcun bilancio ? O forse alle porte della prossima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Taranto hanno aperto anche il via alle attività molto frequenti del “voto di scambio” che impera nella città nella più totale indifferenza della Prefettura e della Procura di Taranto ?