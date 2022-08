La nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare arriva a Taranto

A 2 anni di distanza dall’ultima visita , la nave scuola “Amerigo Vespucci“, con a bordo gli allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale, entrerà in porto Venerdì 2 settembre, a Taranto per ormeggiare lungo la banchina del Castello Aragonese. La crociera estiva d’istruzione dei futuri ufficiali della Marina ha avuto inizio nei primi giorni di luglio da Livorno attraccando in vari porti italiani (Livorno, Palermo) ed all’estero (Casablanca, Lisbona, Tunisi) lungo il tragitto nel mare Mediterraneo.

Durante la sosta i 143 cadetti della prima classe dell’Accademia Navale, dei quali 33 sono pugliesi, del corso “Aghenor“,nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attività della Campagna di Istruzione partecipando al modulo di “Arte del Comando” organizzato a Brindisi dalla Brigata Marina San Marco.