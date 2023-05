La Meloni in visita da Berlusconi al San Raffaele: “Di ottimo umore, è in rapida ripresa”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato nell’ospedale milanese sal 5 aprile scorso. La visita dopo il raduno degli Alpini a Udine a cui la presidente del Consiglio ha partecipato in mattinata. Lo rende noto palazzo Chigi.

La Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, ha commentato il premier.

“La cosa importante che questa nazione ha la consapevolezza di se stessa , del suo valore del suo legame con il principio dell’appartenenza e della patria. E se c’è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma… dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni presente a Udine alla sfilata degli Alpini. Presente sul palco d’onore per vedere sfilare la parata, Meloni ha indossato il cappello con la ‘penna bianca’. Accanto a lei anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, con un passato negli alpini, che ha indossato anche lui il cappello con la piuma.

“Credo che qui ci sia una delle manifestazioni più straordinarie che avvengono durante l’anno di cosa sia l’amore di patria. E nel giorno della festa della mamma dopo la mamma ci sono gli Alpini”, ha detto il premier. “Io ritengo che il tema della comunità nazionale, del legame dell’appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti su cui bisogna fare leva per risollevare questa nazione. Quindi c’è bisogno di momenti come questi“.

Lasciando la parata, la Meloni ha ribadito : “Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici ed è la cosa più preziosa che abbiamo” dice prima di salire in auto. “Oggi è la festa della Mamma ma noi abbiamo sempre un’altra mamma che è la Patria senza questo legame non c’è niente che possiamo fare. Quindi venire qui ad assaporare un po’ di questo sentimento è una cosa preziosissima” ha concluso la Meloni.

Nel pomeriggio, Berlusconi ha ricevuto la visita di Matteo Salvini .I due leader hanno parlato per circa un’ora, facendo il punto della situazione politica, come rende noto la Lega. “Salvini ha trovato Berlusconi di ottimo umore e in ripresa dal punto di vista fisico. Fin dal primo giorno di ricovero, il Vicepremier e Ministro è stato costantemente in contatto per essere rassicurato circa le condizioni di quello che per Salvini è un vero e proprio amico“, si legge nella nota diffusa dal Carroccio.