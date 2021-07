LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UNA “BOUTIQUE DEL FALSO” A ROMA: 850.000 EURO DI INCASSI NON DICHIARATI AL FISCO. DENUNCIATA LA TITOLARE .

I finanzieri hanno rinvenuto un “brogliaccio” in cui erano trascritti gli importi degli incassi delle vendite, che oscillavano tra i 500 ed i 2000 euro per ciascun articolo, oltre ai nomi dei clienti, fra i quali alcuni appartenenti al mondo dello spettacolo . 25 di loro conseguentemente sono stati sanzionati per circa 100mila euro.

di REDAZIONE CRONACHE

I finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale di Roma guidati dal Colonnello Andrea Fegatelli, hanno scoperto nel corso di una perquisizione una vera e propria “boutique del falso” del lusso, gestita da una cinquantenne romana nel suo appartamento ubicato a Corso Francia e molto ben nota nei circoli romani, centri estetici e negli ambienti del Fleming e di Vigna Clara. La donna è stata trovata in possesso di oltre 600 articoli – borse, cinture e portafogli – riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga provenienti da ditte artigiane della Toscana.

Nell’occasione i militari avevano rinvenuto anche un “brogliaccio” in cui erano riportati gli importi degli incassi delle vendite, che oscillavano tra i 500 ed i 2000 euro per ciascun articolo, oltre ai nomi dei clienti, fra i quali alcuni appartenenti al mondo dello spettacolo, 25 di loro conseguentemente sono stati sanzionati per circa 100mila euro. Il volume d’affari della “boutique del falso” è stato quantificato in circa 850.000 euro .

Gli ulteriori accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno permesso di appurare l’omessa dichiarazione al Fisco dei proventi dell’attività illecita, per i quali la donna dovrà rispondere anche di evasione fiscale davanti all’Autorità Giudiziaria capitolina .