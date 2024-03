La classifica delle 100 città dove si vive meglio in Europa: due italiane nella “Top 10”

Non c’è, però, nessuna città pugliese nello studio di WorldBestCities.com , l’agenzia specializzata in questo tipo di report. “Europe’s Best Cities Report” si intitola il lungo studio, nel quale vengono valutati tutti i parametri delle 100 città europee nelle quali si vive meglio: vince Londra, seguita da Parigi, ma risale anche Roma.

Londra vince su tutti i fronti: è prima in tutti i settori presi in esame dallo studio . Per il secondo anno consecutivo, è la città dove si vive meglio in Europa. Berlino, avanza in classifica per numero di startup e anche per livello culturale. “Tolleranza, ambizione culturale e talenti fanno di Berlino una grande città”, si legge nello studio. Roma, che un anno fa era ottava, si piazza al quarto posto. Bene la vivibilità, ma la capitale italiana è prima per la qualità dei ristoranti.

Madrid condivide con Roma il primato sulla ristorazione. Per il resto il buon livello dei trasporti pubblici e il tanto verde ne fanno la quinta città europea per qualità della vita.