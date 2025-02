Italia , ancora nuvole e piogge per delle correnti instabili

Possibile un lieve calo di temperature nel fine settimana per una piccola goccia fredda che dall'Europa centrale si sposta verso il Mediterraneo

Flusso umido sul Mediterraneo con nuvole e piogge sul Paese , possibile lieve calo termico anche nel weekend. Mentre un robusto anticiclone insiste tra Islanda e Scandinavia aria più fredda si muove sui settori centro-occidentali del continente senza però interessare il Mediterraneo. Un piccolo promontorio anticiclonico rimonta anzi verso la nostra Penisola portando nelle prossime ore condizioni meteo per lo più stabili.

Attenzione però perché nel corso dei prossimi giorni saremo sotto il tiro delle correnti instabili dai quadranti occidentali che porteranno molte nuvole e anche precipitazioni sparse specie sulle regioni centro-settentrionali. Il tutto in un contesto termico non particolarmente freddo, con temperature anzi in media o anche poco al di sopra. Sul finire della settimana mostrano una piccola goccia fredda spostarsi dall’Europa centrale verso il Mediterraneo. Questa potrebbe portare un nuovo peggioramento meteo entro il weekend accompagnato da un modesto calo termico e un po’ di neve in montagna.

Previsioni meteo per oggi

Al nord: molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse, neve sulle Alpi oltre i 1000 metri e oltre i 1500 metri in Appennino. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora cieli nuvolosi con associate piogge da isolate a sparse e neve a quote medie sui rilievi alpini e appenninici.

Al centro: al mattino tempo per lo più asciutto con nuvolosità irregolare in transito, salvo locali piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio poche variazioni con cieli nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte possibili locali piogge sulla Toscana, asciutto altrove con molte nubi.

Al sud e sulle isole : al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la sera e la notte nuvolosità in generale aumento ma con tempo ancora asciutto, salvo isolati fenomeni possibili sulla Sicilia. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in lieve rialzo al Nord e stabili o in lieve calo al Centro-Sud e sulle Isole.

Previsioni meteo per domani

Al nord: molte nuvole al mattino con pioviggini sparse e locali nevicate sui rilievi di nord-ovest dai 1100-1400 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna; neve dai 1200-1500 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con deboli precipitazioni sparse e neve sui rilievi dai 1200-1600 metri.

Al centro: al mattino nuvolosità medio-alta su tutti i settori; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge tra Toscana e Umbria. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulla Toscana, con cieli coperti ovunque.