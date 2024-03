Influencer: la festa è finita. La Guardia di Finanza colpisce e recupera 11 milioni occultati al Fisco

La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti, da fine 2022, su quattro influencer bolognesi, seguiti da 50 milioni di follower, e cinque digital creator, questi ultimi attivi su siti e piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Sono stati ricostruiti i proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui social e anche da collaborazione avviate con aziende. I controlli delle Fiamme Gialle, finalizzati all’accertamento fiscale senza rilevanza penale, hanno riguardato, tra i profili digitali degli influencer, anche quelli dell’ ex imprenditore Gianluca Vacchi famoso per i suoi video ballerini e Luis Sal nato a Bologna nel 1997, content creator (cofondatore del podcast ‘Muschio Selvaggio’ nonchè ex collega di Fedez) che su Instagram vanta oltre 2 milioni di follower a cui la contestazionee è intorno ai 2 milioni.

Gianluca Vacchi Luis Sal

Secondo quanto si apprende, la Gdf bolognese ha chiesto a Vacchi , circa 7 milioni di euro, che sarebbero già stati versati. L’accertamento è sì partito nell’ambito delle verifiche sugli influencer, ma ha riguardato in realtà la sua attività imprenditoriale e non quella social. Le verifiche sugli influencer sono state fatte confrontando le tariffe pagate dalle aziende specializzate nel marketing sul web, che arrivano a pagare 80mila euro per un singolo post pubblicato su Youtube, Instagram o Tik Tok, con le dichiarazioni dei redditi degli influencer stessi.

Più difficile rintracciare gli altri, sconosciuti all’Erario e spesso coperti da nomi d’arte. Tra di loro due giovani influencer attive su Onlyfans, dove pubblicavano contenuti digitali per adulti. E cinque sex worker, dai 30 ai 60 anni, che sono stati quelli costretti a fare di necessità virtù durante il covid, trasferendo la loro attività anche sul web. A tre di loro la le Fiamme Gialle hanno segnalato all’Agenzia delle entrate un’addizionale alle imposte sul reddito a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. L’importo è di circa 200mila euro ed è destinato agli interventi a favore del settore dello spettacolo.

Giulia Ottorini Eleonora Bertoli

Coinvolte anche le due influencer bolognesi Giulia Ottorini (21 anni) ed Eleonora Bertoli ( 27 anni) che nsieme contano circa 5 milioni di follower tra TikTok e Instagram. note entrambe per le rispettive attività ma che erano letteralmente ignote al fisco. La Guardia di Finanza ha scoperto che guadagnano attraverso le collaborazioni con aziende e producendo contenuti sulla piattaforma OnlyFans, da cui derivano i guadagni più importanti.

Collaborazione da parte degli influencer