Indagata l’ escort scrittrice Blueangy per aver messo in rete il video di una notte di sesso con una donna-cliente

L’escort ungherese Angela Gabriella Princz, 52 anni, in arte Blueangy è finita al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. L’oggetto dell’indagine è un filmato a luci rosse girato dall’attrice con un’altra donna (ignara dell’utilizzo finale del video) finito su un canale a pagamento in internet. Un video della durata di cinque minuti in cui l’escort compare in atteggiamenti intimi sessuali con un’altra donna che sarebbe appunto la vittima del reato.

La donna avrebbe autorizzato Blueangy per riprendere le loro effusioni sessuali esclusivamente per una condivisione privata, e non la sua diffusione sul web visibile da un pubblico sterminato. Invece a causa delle riprese diventate di dominio pubblico, si sarebbe trovata, suo malgrado, al centro di mille commenti da parte di sconosciuti che hanno cercato sulla rete il suo nome.

La donna denunciante che nella vita non fa la porno attrice nè l’escort , non ha gradito questo genere di attenzioni. Una fama improvvisa non voluta e pericolosa per la sua vita professionale. Tutta questa attenzione l’ha spaventata. La paura che la sua famiglia ed i suoi amici potessero vedere, anche qualche immagine di quella performance lesbo-sessuale, l’ha mandato nel panico totale. Da qui la querela presentata nei confronti dell’ escort Angela Gabriella Princz che non è nuova a performance in video.

L’indagine dei pm e la perquisizione della Polizia, disposta nell’abitazione romana della escort (che si trova per lavoro a Brunico, chiedendo 500 euro per un’ora di sesso) da dove sono stati prelevati i cellulari e i tablet a caccia del video sono conseguenti alla denuncia. Tuttavia, quei minuti a luci rosse, registrati con uno smartphone, non sono così difficile da trovare su internet. Né è molto difficile individuare la persona che ha postato il materiale sul web. Ovvero la stessa Blueangy, che abbiamo provato a contattare via Whatsapp attraverso il numero di telefono indicato sul suo sito. Questa la risposta: