Incidente tra due auto della polizia a Roma, morto un agente ed altri due feriti

Lo scontro è avvenuto nella notte alle 5 in via dell’Acquedotto del Peschiera , all’incrocio con viale dei Monfortani nel quartiere Torrevecchia , periferia di Roma, tra una macchina del distretto di polizia Primavalle e una del servizio Volanti, all’altezza di un incrocio. Alla guida della volante del commissariato Primavalle c’era una agente, rimasta ferita, il poliziotto deceduto di 32 anni, Amar Kudin è morto sul colpo, e un fermato. L’altra volante si stava, invece, recando sul luogo di una rissa. Gli altri due agenti alla guida sono stati trasportati all’ Ospedale San Camillo e all’ Ospedale Santo Spirito. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale del Gruppo Monte Mario.

La vittima del terribile schianto è il poliziotto Amar Kudin, in forza al distretto Primavalle. Il giovane agente non era solo stimato come poliziotto, ma anche un nome noto nel mondo del rugby: giocava da tallonatore per le Fiamme Oro Rugby e ad agosto era stato acquistato dal Rugby Civitavecchia per la stagione 2024-2025. Classe ’92, Aman Kudin era nato in Croazia per poi trasferirsi da bambino con la famiglia a Treviso. La notizia della morte del giovane agente è stata commentata anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: “Ho appreso la notizia del tragico incidente avvenuto a Roma, nel quartiere Monte Mario, e nel corso del quale ha perso la vita un poliziotto di 32 anni e altri due agenti sono rimasti feriti. Alla famiglia della vittima giungano le mie sincere condoglianze e ai feriti l’augurio di pronta guarigione”.

Viale dei Monfortani, tra Acquedotto del Peschiera e Trionfale direzione Torrevecchia, e via dell’Acquedotto del Peschiera tra viale dei Monfortani e via della Pineta Sacchetti direzione centro, è stata chiusa al traffico. Il capo della Polizia Pisani, accompagnato dal questore di Roma Roberto Massucci, si sono recati al reparto Volanti della questura di Roma e al commissariato Primavalle per manifestare la propria vicinanza ai colleghi del giovane poliziotto.

Sulla base di una prima ricostruzione, una delle Volanti della Polizia proveniva da viale dei Monfortani, diretta verso Torrevecchia. Era l’autoradio del commissariato Primavalle che trasportava un uomo fermato a bordo. Un uomo che poco prima era stato sorpreso dagli agenti mentre tentava un furto con arnesi da scasso. Sulla vettura, una Giulietta, l’ autoradio Primavalle 1, viaggiavano un agente Giada G. alla guida ed accanto il capo pattuglia Kudin deceduto. L’uomo fermato sospettato per furto infine si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli.

L’altra autovettura, la Volante 20, un suv Alfa Romeo Tonale con i colori della Polizia di Stato , sulla quale si trovavano gli agenti Daniele G. e Carmine D’A., ricoverati in codice rosso al San Filippo Neri e al Santo Spirito, arrivava invece da via dell’Acquedotto del Peschiera, in direzione Centro, che stavano intervenendo per sedare una rissa in zona dopo la segnalazione arrivata al 112.

Il presidente Mattarella: “Profondamente rattristato”

Messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani, un messaggio di cordoglio. “Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. Agli agenti feriti rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione” scrive il presidente Mattarella.

La premier Giorgia Meloni sulla sua pagina X (ex Twitter) esprime “profondo cordoglio ai familiari dell’agente di polizia Amar Kudin, 32 anni, deceduto a seguito di un drammatico incidente avvenuto a Roma mentre, con una collega, stava portando in ufficio un uomo fermato con arnesi da scasso. Il mio augurio di pronta guarigione va ai colleghi rimasti feriti, unitamente all’abbraccio che desidero inviare alla polizia di Stato per questo tragico avvenimento“.

“Provo un forte, sincero dolore per la morte, questa mattina, dell’agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma, esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e auguro pronta guarigione agli altri operatori della polizia rimasti feriti“, scrive su «X» il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

A tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato , al capo della Polizia ed al Questore di Roma, vanno le nostre più sincere condoglianze e preghiere per i poliziotti rimasti coinvolti nel tragico incidente.