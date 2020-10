Il petroliere Hormoz Vasfi fa causa per oltre 1 mln euro alla showgirl Sara Croce

La ragazza è stata chiamata a rispondere in solido con la madre Anna Maria Poilucci per “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”

Sara Croce, la Bonas di ‘Avanti un altro’, il programma in onda sulle reti Mediaset condotto da Paolo Bonolis, ed ex Madre Natura di “Ciao Darwin” è stata chiamata a rispondere in solido con sua madre Anna Maria Poillucci di una somma che supera il milione di euro “per aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. L’imprenditore in questione è il magnate e petroliere iraniano 57enne Hormoz Vasfi. È quanto riporta l’ agenzia Adnkronos.

L’uomo d’affari assistito legalmente dallo studio dell’avvocato L’uomo è assistito dallo studio dell’avvocato Giuseppe Iannaccone del foro di Milano, tra i più noti nel mondo del diritto, il quale ha notificato e depositato in tribunale l’atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni pari al valore dei numerosi beni e delle somme di denaro che la Croce, 22enne originaria di Garlasco in provincia di Pavia , e la sua famiglia avrebbero ricevuto da Hormoz Vasfi nel corso del rapporto.

Sara Croce non è solo una modella, ma è anche una studentessa alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano. Della sua vita non si sa molto: ha la passione per lo sport e in particolare fa il tifo per la sua squadra del cuore, il Milan. E’ anche un’appassionata di equitazione, attività che pratica da sempre.

L’imprenditore in questione vanta tante «ex» del mondo dello spettacolo da Taylor Mega a Yvonne Sciò , la scorsa estate è salito alla ribalta della cronaca anche per aver partecipato alla partita di calcetto in Costa Smeralda con Flavio Briatore. Partita che aveva creato una certa ansia tra i vip in campo dopo che il proprietario del Billionaire era risultato positivo al coronavirus.

Sara Croce in passato era stata legata con Gianmarco Fiory, calciatore terzo portiere del Bari (che vanta… alcuni problemi con la giustizia in passato), ufficializzando la relazione con una foto postata sull’account Instagram, un bacio fra i due che non lascia dubbi. La Croce nonostante la giovane età si da abbastanza da fare, vantando una relazione anche con Andrea Damante, l’ex fidanzato della nota influencer Giulia De Lellis.

Il contenzioso ricorda un episodio analogo che ha visto protagonisti lo scorso settembre il miliardario russo Vladislav Doronin e l’ex fidanzata Naomi Campbell, in cui lui ha fatto causa alla top model sostenendo che non gli voglia restituire beni per circa 3 milioni di dollari.