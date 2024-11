Il maltempo si sposta verso sud, neve sull’Appennino

Il fronte freddo che ieri ha portato la neve a scendere anche a bassa quota al Nord adesso si muove verso il Centro-Sud. Il maltempo nelle prossime ore porterà piogge e temporali soprattutto sui settori tirrenici, entro il pomeriggio calo termico e qualche fiocco di neve anche lungo l’Appennino. Il weekend inizierà invece con la rimonta di un robusto campo di alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questo porterà condizioni meteo decisamente più asciutto sulla Penisola ma con temperature che saranno inizialmente piuttosto rigide, con valori di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano tempo stabile anche per buona parte della prossima settimana sempre a causa di un vasto anticiclone disteso tra Mediterraneo, Balcani ed Europa orientale. Non mancheranno comunque le nuvole anche basse e locali pioviggini sui settori esposti. A seguire possibile peggioramento ma la tendenza è ancora molto incerta.

Previsioni Meteo per Oggi

Al nord

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo piu’ soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali fenomeni sulle Alpi con neve fino ai fondovalle. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sulle Alpi orientali con neve a bassa quota.

Al centro

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino a quote medio-alte, piu’ asciutto tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio residui fenomeni in Appennino tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 1200-1400 metri, ampie schiarite altrove. In serata tempo stabile ovunque con cieli sereni.

Al sud e sulle isole

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, piu’ asciutto sui settori adriatici e soleggiato sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora instabilita’ con maltempo al Sud e sulla Sicilia, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sui settori adriatici. Temperature minime stabili o in lieve rialzo salvo una flessione negativa al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, massime in generale lieve rialzo da Nord a Sud.