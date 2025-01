Il Comandante Generale dell’ Arma in visita alla Legione Carabinieri Campania

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Legione Carabinieri Campania. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e di vicinanza alle donne e agli uomini dell’Arma che operano quotidianamente al servizio della sicurezza dei cittadini nell’intera regione. Ad accogliere il Generale Luongo presso la storica caserma “Salvo D’Acquisto”, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, alla presenza dei comandanti provinciali ed una rappresentanza di militari provenienti da tutta la regione.

Successivamente, il Generale Luongo si è recato presso la Prefettura di Napoli per intervenire quale relatore al convegno “Dialoghi in Prefettura – Arte, Cultura e patrimonio: le sfide del futuro per la città di Napoli e per l’area metropolitana. Gli strumenti di protezione e promozione”. L’incontro con il Prefetto di Napoli, Dott. Michele di Bari, è stata l’occasione per rafforzare la già stretta sinergia tra l’Arma e le istituzioni sul territorio.

La giornata è proseguita con una visita presso la Compagnia Carabinieri di Caivano , Reparto che opera in un territorio noto per le sue complessità e dove l’Arma rappresenta un elemento chiave nel garantire sicurezza e rassicurazione sociale. Il Comandante Generale ha incontrato e salutato il personale, ringraziandolo per la quotidiana attività di presidio e per i proficui risultati operativi conseguiti.

Nel corso dell’intera visita, il Generale Luongo ha dichiarato: “Sono profondamente orgoglioso del sacrificio, della dedizione e del senso di responsabilità dimostrati dai Carabinieri di questa regione, che affrontano ogni giorno sfide complesse con professionalità e umanità. Il loro impegno quotidiano è un pilastro fondamentale per il rafforzamento della sicurezza e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Continuare su questa strada è il nostro obiettivo primario.”