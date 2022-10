Il ciclista Mario Cipollini condannato a 3 anni per maltrattamenti e lesioni all’ex moglie Sabrina Landucci

Una sentenza severa quella pronunciata dal giudice del tribunale di Lucca Felicia Barbieri, più pesante addirittura della pena richiesta dal pm Letizia Cai (che chiedeva 2 anni e 6 mesi). Tre anni di condanna per l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini in un processo che lo ha visto imputato dei reati di lesioni, maltrattamenti e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci, sorella dell’ allenatore in seconda della Juventus Marco Landucci.

Cipollini è stato condannato anche per le minacce nei confronti del compagno di lei, l’ ex calciatore professionista Silvio Giusti. Il giudice ha anche deciso la condanna al pagamento di 80mila euro alla ex moglie e 5 mila euro al suo compagno. La difesa di Cipollini hanno annunciato come prevedibile ricorso in Appello. “È un punto di partenza, una volta che avremo letto le motivazioni impugneremo la sentenza del tribunale di primo grado”. Così Giuseppe Napoleone, legale di Mario Cipollini, all’uscita del tribunale dopo la lettura della sentenza di condanna nei confronti dell’ex campione di ciclismo per maltrattamenti contro Sabrina Landucci.

I fatti che hanno portato alla condanna di Cipollini risalgono a sei anni fa . L’episodio più grave è quello del 6 gennaio del 2017. “Stavo lavorando come ogni giorno nel centro sportivo quando Mario mi ha aggredito davanti a colleghi e clienti — scriveva l’ex moglie nella sua querela-denuncia —. Mi ha afferrata per il collo e poi mi ha sbattuto la testa contro il muro. Avevo lesioni, dolore sono dovuta andare al pronto soccorso (7 giorni di prognosi, ndr). Ma più che le ferite a farmi male è stato quel gesto così violento. Ancora oggi sono sconvolta“. In altre occasioni Cipollini aveva minacciato l’ex moglie di strapparle il cervello con le mani e gli atti di stalking, secondo i magistrati, si sarebbero concretizzati anche con l’imposizione alla signora Landucci “di controlli sulle frequentazioni e sull’abbigliamento, nel danneggiare suppellettili, telefoni, biciclette, nonché la sua autovettura“, offendendola e entrando “nell’abitazione della donna senza il suo permesso“.

Sabrina Landucci, che ha seguito in aula l’udienza conclusiva , ha sciolto la propria tensione abbracciando in lacrime l’avvocato Susanna Donatella Campione che l’ha assistita. “È difficile commentare – ha dichiarato – ma sono contenta anche se è stato un percorso difficilissimo ed oggi è stata una giornata molto difficile. È stata veramente dura ascoltare perché la parte della difesa mi ha fatto molto, molto male, mi sono sentita veramente offesa e soprattutto la cosa che mi ha offeso di più è stato aver tracciato questa mia immagine di madre inadeguata mentre è la cosa contro cui ho lottato tutta la vita. Spero che questa mia vicenda serva a tante persone che per anni non sono riuscite a fare questo passo“.

l’ abbraccio fra Sabrina Landucci ed il suo avvocato

“È una vittoria processuale straordinaria perché i maltrattamenti sono un reato difficile da provare in giudizio — ha spiegato subito dopo la sentenza l’avvocato Campione —, ma la cosa che mi ha emozionata di più è stato il coraggio della signora Landucci, che sarà d’esempio a tante altre donne vittime della violenza dei propri compagni“.