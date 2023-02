Il cane ucraino eroe di guerra: “Vask’ka è tornato nelle trincee su tre zampe”

Il cane Vask’ka un vero un eroe di guerra come i molti combattenti e reduci umani del suo Paese, era rimasto impigliato in un reticolato vicino alle posizioni nemiche. “Piuttosto di farsi catturare dai russi – raccontano, i vertici militari dell’Ucraina – si è morsicato con violenza l’arto sino a strapparselo“. Adesso è tornato in trincea a combattere al fianco dei soldati ucraini nonostante abbia perso una zampa.

La storia di questo cane eroico, è stata raccontata da Sergiy Koshman, fondatore e direttore dell’Aspen Institute Kyiv nonché ex membro del gabinetto presidenziale ucraino: “Dopo quest’atto eroico di doloroso ma provvidenziale autolesionismo – prosegue il racconto – ha voluto tornare in trincea, ferito e reggendosi su tre zampe”. Il post su Twitter ha raccolto migliaia di like e commosso gli utenti di tutto il mondo.

Fonti militari locali informano che adesso il cane-eroe di guerra è stato visitato da un centro veterinario polacco, dove resterà in osservazione per qualche giorno. “Appena avrà ricevuto le cure necessarie per rimetterlo in sesto – informano gli ufficiali di prima linea – tornerà al nostrio fianco. Vask’ka è uno di noi, un vero soldato”. Tra i tanti, commenti commossi spicca quello di Joanne Smith che, oltre ad augurare a Vask’ka una pronta guarigione, scrive: “Che storia meravigliosa e commovente, non sono solo i militari ucraini a essere dei guerrieri: guarisci presto, sei il nostro eroe“.

Su Twitter sono circolate tre foto che confermano la straordinaria avventura vissuta da Vask’ka . Nella prima si vede il cane adagiato su una barella trasportata da due soldati, appena fuori dalla trincea; nella seconda l’animale con l’arto amputato e nella terza i veterinari che gli inseriscono una speciale rotella al posto della zampa per consentirgli degli spostamenti autonomi.

I cani utilizzati in guerra non sono una novità. I primi casi, a dire il vero non molto diffusi ma comunque confermati, risalgono alla 1a guerra mondiale. Numerose le razze utilizzate: Collie, Dobermann, Levrieri, Pastori tedeschi, Rottweiler, San bernardo, Terrie . Nei nostri giorni nostri, la loro presenza nella guerra russo-ucraina, ha avuto una funzione soprattutto psicologica: tirano su il morale alle truppe. Molti vengono raccolti dai soldati dopo essere stati abbandonati dalle famiglie in fuga. Amici a quattro zampe come anti depressivi ma, non va dimenticato, anche per combattere il nemico: i migliori e più sensibili vengono schierati lungo i posti di controllo.