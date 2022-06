Guerra Ucraina-Russia. Londra fornirà a Kiev lanciamissili Usa a lungo raggio. La rabbia di Mosca

99° giorno di guerra in Ucraina . In serata un missile russo è caduto vicino a Leopoli ferendo 5 persone, mentre Kiev afferma di aver colpito due imbarcazioni russe nel mar Nero. Ci sarebbero ancora dei civili nei sotterranei dell’impianto chimico Azot, colpito a Severodonetsk secondo quanto riferito dal governatore della regione di Luhansk, Serhiy Gaidai. I russi intanto sono entrati nel centro di Severodonetsk e stanno consolidando le loro posizioni, con l’obiettivo di impadronirsi del centro amministrativo ucraino del Lugansk per poi circondare la vicina Lysychansk e prendere il controllo dell’intera regione.

Il presidente USA Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici «più avanzati» per colpire «obiettivi strategici». Si tratta dei missili Himars, con una gittata di 80 chilometri. A questi si aggiungeranno sistemi missilistici britannici M270 a lungo raggio. Ira di Mosca: «Washington getta altra benzina sul fuoco». E slittano ancora le sanzioni europee contro la Russia dopo l’opposizione dell’Ungheria a includere il patriarca ortodosso Kirill nella lista dei destinatari delle sanzioni. Manca, quindi, il sigillo al sesto pacchetto varato dal vertice Ue.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 07.43 | Lugansk, russi controllano l’80% di Severodonetsk

Si combatte ancora nelle strade di Severodonetsk, ma le forze russe controllano ormai circa l’80% di questa città strategica dell’Ucraina orientale: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale del Lugansk, Serhiy Gayday, secondo quanto riporta la Cnn. “In alcune strade, i nostri difensori hanno successo”, ha detto Gayday sottolineando che sei soldati russi sono stati catturati. I combattimenti continuano anche nei villaggi a sud e ad ovest della città, mentre le truppe di Mosca cercano di circondare completamente le difese ucraine.

h. 06:20 | Londra fornirà all’Ucraina missili a lungo raggio

La Gran Bretagna ha confermato che fornirà all’Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato «strettamente coordinato» con la decisione degli Stati di fornire all’Ucraina il sistema HIMARS. Il governo britannico ha anche affermato che l’esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l’efficienza.

h. 06:17 | Kiev, affondati due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero

Le forze armate ucraine hanno annunciato di avere affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo afferma il comando operativo `Sud´ su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell’estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione.

h. 06:14 | Petrolio, possibile viaggio di Biden in Arabia Saudita

Biden dovrebbe volare in Arabia Saudita nelle prossime settimane nell’ambito del suo viaggio internazionale per il vertice Nato e del G7. L’indiscrezione arriva mentre i prezzi dell’energia sono balzati negli Stati Uniti e segue i rumors sulla disponibilità di Riad ad aumentare la produzione di petrolio nel caso in cui quella della Russia dovesse significativamente calare a causa delle sanzioni.

h. 06:12 | Stoltenberg: Nato pronta e determinata a difendere i propri alleati

«Gli Stati Uniti stanno giocando un ruolo indispensabile nella risposta all’invasione russa dell’Ucraina» ma anche la Nato è «pronta e determinata» a difendere i propri alleati. Lo ha detto il Segretario generale Jens Stoltenberg, al termine dell’incontro avvenuto a Washington con il segretario di Stato americano Antony Blinken. «Il vostro sostegno all’Ucraina – ha aggiunto – sta facendo la differenza sul campo di battaglia ogni giorno». L’annuncio di nuovi aiuti militari a Kiev, ha commentato Stoltenberg, è «dimostrazione di vera leadership». «Il forte sostegno garantito dalla Nato e dagli Alleati – ha continuato – aiuta a far sì che la brutale aggressione del presidente Putin non avrà successo, e che l’Ucraina prevarrà».

h. 03.17 | Zelensky: “Rapiti dai russi 200 mila bambini”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che 200.000 bambini ucraini sono stati portati con la forza in Russia, compresi quelli negli orfanotrofi. Zelensky durante la Giornata internazionale dei bambini nel corso del video notturno alla nazione, ha spiegato che finora 243 bambini sono stati uccisi nella guerra, 446 sono stati feriti e 139 sono dispersi. «Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare a coloro che sono deportati l’Ucraina», ha detto il presidente ucraino. «L’Ucraina non può essere conquistata, il nostro popolo non si arrende e i nostri figli non diventeranno proprietà degli occupanti», ha aggiunto.

h. 02.11 | “Riad pronta ad aumento produzione se cala quella russa”

L’Arabia Saudita è pronta ad aumentare la produzione di petrolio nel caso in cui quella della Russia dovesse calare in modo sostanziale a causa delle sanzioni. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l’Arabia Saudita è consapevole dei rischi attuali legati alle nuove sanzioni contro Mosca e all’accordo fra Ue e Gran Bretagna per vietare le assicurazioni sulle navi russe che trasportano petrolio. «E’ consapevole dei rischi e non è nel suo interesse perdere il controllo dei prezzi», riferiscono le fonti spiegando il cambio di posizione dell’Arabia Saudita che finora ha resistito alle richieste, anche americane, di aumentare la produzione.

h. 01.47 | Nato: Blinken, “Svezia e Finlandia membri prima possibile“

Gli Stati Uniti «sostengono con forza» la domanda di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken. «Entrambi i Paesi – ha aggiunto – sono più che qualificati per farne parte e diventare membri a pieno titolo il prima possibile. Daranno più forza alla Nato».

h. 01.38 | Mondiali: orgoglio Zelensky per Ucraina in finale playoff. ‘Due ore di felicità a cui non siamo’

«Ci sono momenti in cui non servono molte parole! Solo orgoglio! Grazie ragazzi! Due ore di felicità a cui non siamo abituati»: è il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla qualificazione dell’Ucraina per la finale playoff dei Mondiali di calcio. «Sono andati, hanno combattuto, hanno perseverato e hanno vinto perché ucraini! – ha dichiarato Zelensky su Telegram – Una gioia per i nostri militari, per tutto il nostro Paese. Stiamo tutti combattendo, ognuno sul proprio fronte».

h. 00.22 | Wsj: centinaia di soldati russi hanno disertato a inizio guerra

Centinaia di soldati russi sono scappati dalla guerra in Ucraina o si sono rifiutati di prendervi parte nella battute iniziali dell’invasione. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali le diserzioni e i rifiuti a intervenire mettono Mosca in difficoltà su come punire i soldati che si sono tirati indietro. Finora le sanzioni sono state limitate al licenziamento formale ma il fatto che la Russia non abbia dichiarato guerra a Kiev riduce le chance di presentare accuse penali contro i disertori.

h. 00.19 | Usa, incontro con alleati Nato del Baltico

Gli Stati Uniti hanno parlato oggi con gli alleati del Baltico riguardo la situazione legata all’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il consigliere alla Sicurezza nazionale per la Casa Bianca Jake Sullivan. I partecipanti, che erano i rispettivi responsabili e consiglieri sulla sicurezza per i propri Paesi, hanno discusso degli «sforzi congiunti per rinforzare la nostra difesa e sicurezza collettiva» e della preparazione del vertice Nato in programma a Madrid il 29 e 30 giugno. Alla conference call hanno partecipato rappresentanti di Lituania, Lettonia e Estonia.

h. 00.03 | Kiev: 5 feriti per missile in regione di Leopoli

«Un missile ha colpito il tunnel ferroviario di Beskydy nei Carpazi», ferendo almeno «5 persone, che non sono in pericolo di vita». Lo ha confermato su Telegram il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, riferendosi alle esplosioni udite in serata nella regione di Leopoli e denunciando il «tentativo di interrompere le forniture occidentali di armi e carburante all’Ucraina».

h. 00.01 | Danimarca: Von der Leyen, forte messaggio per sicurezza comune

«Accolgo con favore il forte messaggio di impegno per la nostra sicurezza comune inviato oggi dal popolo danese. L’esperienza della Danimarca in materia di difesa è molto apprezzata. Sono convinta che la Danimarca e l’Ue trarranno vantaggio da questa decisione». Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un tweet commentando la vittoria del sì al referendum in Danimarca sull’opt-out della Difesa comune Ue.