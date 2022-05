Guerra Russia-Ucraina. Zelensky: “Solo la diplomazia può porre fine alla guerra”. Mosca chiude il gas alla Finlandia.

Ottantasettesimo giorno di guerra in Ucraina. Gli ultimi soldati ucraini trincerati nelle acciaierie Azovstal di Mariupol hanno ricevuto dal governo di Kiev l’ordine di “smettere di combattere per difendere la citta’“, e ieri sera sono stati portati fuori gli ultimi 521 soldati asserragliati dentro. Zelensky alla Cnn: missili russi hanno colpito il villaggio di Desna provocando “molti morti”. Il teatro della città ripulito dalle macerie, i corpi buttati in una fossa comune. La Russia interromperà sabato alle 7 il flusso di gas naturale verso la Finlandia. Mentre la Gran Bretagna, discute sull’invio di armi in Moldavia per proteggerla da una eventuale invasione russa, l’Austria, con il suo ministro degli Esteri ribadisce la neutralità e precisa che non entrerà mai nella Nato.

La guerra continua anche sul web: hacker filorussi hanno rivendicato l’attacco di venerdì ai siti istituzionali italiani, in particolare a quelli di cinque aeroporti. Nel mirino del collettivo Killnet i portali dei ministeri di Esteri, Ambiente, Beni culturali, Istruzione e Difesa, oltre a quelli di Governo, Csm, Corte dei Conti e Agenzia delle dogane, grandi aziende e media tra cui anche l’Agi.

La cronaca della giornata |

h.14.40 | Zelensky: “Negoziati possibili, la Russia è stata ai patti”

“I negoziati con la Russia sono possibili, in quanto è stata rispettata la condizione posta e le vite dei difensori di Mariupol sono state preservate”. Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, nel corso di un’intervista al canale Ictv.

h.14.30 | Kiev, tra russi sepolti a Kharkiv anche alto comandante della polizia

Tra i corpi dei soldati russi seppelliti dagli abitanti del posto e ora riesumati dalla polizia ucraina nella regione di Kharkiv c’è anche il corpo di un alto comandante russo di cui Kiev aveva annunciato l’uccisione ai primi di marzo. Si tratta del tenente colonnello Vitaly Gerasimov, che gli ucraini avevano affermato di aver ucciso il 7 marzo vicino a Kharkiv. Lo fa sapere il capo del dipartimento investigativo Serhiy Bolvinov, secondo quanto riporta l’Ukrainska Pravda.

h.14.10 | La Russia vieta l’ingresso a mille cittadini Usa,tra cui Biden

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di quasi mille cittadini degli Stati Uniti cui viene vietato l’ingresso in Russia. Lo riferisce l’agenzia russa Interfax, precisando che la lista conta 963 cittadini, compreso il presidente Joe Biden, il segretario di Stato Antony Blinken ed il capo della Cia William Burns. La lista è stata pubblicata dal ministero degli Esteri di Mosca. La misura è stata presa in risposta alle sanzioni anti-russe degli Usa.

h. 14.00 | La Russia vieta l’ingresso ad alcuni cittadini canadesi: “In risposta a ultime sanzioni di Ottawa”

In risposta alle ultime sanzioni del Canada, che hanno colpito la leadership russa, funzionari militari, uomini d’affari e in alcuni casi, la Russia ha vietato in modo permanente l’ingresso nel Paese alla stessa categoria di cittadini canadesi. Lo afferma il Ministero degli Esteri russo citato da Interfax. “Si tratta di alti funzionari, loro parenti e cari, top manager dell’industria della difesa e della cantieristica e del comando militare. Dopo la pubblicazione di questo elenco, le persone saranno aggiunte all’elenco generale dei cittadini canadesi a cui è vietato l’ingresso in Russia”, ha dichiarato il Ministero. “Le nuove contromisure seguiranno presto come risposta alle azioni ostili del governo canadese di Justin Trudeau, che ha adottato la russofobia militante”, ha aggiunto.

h. 13.40 | Zelensky, senza scambio difensori Azovstal nessun negoziato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista ai media ucraini, ha spiegato che la ripresa dei negoziati con la Russia dipenderà molto se i russi salveranno “la vita dei difensori del Mariupol”. Per ora, ha spiegato, “molto” dipende dai risultati dello scambio di prigionieri che deve coinvolgere i combattenti usciti dall’acciaieria di Azvostal.

h.13.30 | Il Canada sanziona miliardario russo, ex agente del Kgb

Il Canada ha sanzionato il miliardario di origine russa, ex agente del Kgb e proprietario di quotidiani britannici Alexander Lebedev. Lo riporta il Guardian. Lebedev è una delle 13 persone incluse nelle ultime sanzioni annunciate dal Canada, tra cui oligarchi con legami con il regime del presidente russo e la loro famiglia. Il miliardario è proprietario tra l’altro dei quotidiani britannici Evening Standard e Independent e finanzia Novaya Gazeta, il principale giornale russo di opposizione. Il pacchetto di sanzioni, che copre beni per un valore di 75,7 milioni di dollari nel 2021, pari a circa 47 milioni di sterline, include il divieto di accesso ad alcuni beni di lusso provenienti dalla Russia, tra cui caviale, diamanti e vodka. Il Canada ha inoltre vietato i prodotti che potrebbero essere utilizzati per la produzione e la fabbricazione di armi da parte della Russia..



h.13.05 | Gelmini, Berlusconi non smentisce le ambiguità sull’Ucraina

“L’Italia non può essere il ventre molle dell’Occidente e soprattutto non può diventarlo per responsabilità di Forza Italia. Le parole di Berlusconi di ieri purtroppo non smentiscono le nostre ambiguità”. Così Maria Stella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, a margine di Fiera Didacta Italia, quinta edizione dell’appuntamento fieristico nazionale dedicato all’innovazione della scuola, a Firenze fino al 22 maggio. “Oggi più che ascoltare le parole di Putin – ha aggiunto Gelmini – occorre ascoltare il grido di dolore dell’Ucraina, violentata e oppressa dall’invasore”.

h. 12.50 | Giorgetti, pagare danni guerra con debito europeo

Il sistema economico italiano sta subendo “danni di guerra e i danni di guerra da sempre si pagano con il debito“: il sostegno anche militare all’Ucraina “è una scelta politica europea, quindi si dovrebbero pagare con debito europeo“. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Serve anche un sistema di protezione dei prezzi dell’energia a partire dal ‘price cap’ sul gas che abbiamo chiesto, ma non mi sembra che si stia andando in questa direzione: questa è una situazione di crisi nella quale l’Europa deve dimostrare di esistere“, aggiunge Giorgetti a margine di un evento della Lega per Monza-Brianza 2030.

h. 12.30 | Mariupol, i residenti deportati in Russia con l’inganno

I residenti di Mariupol vengono portati in Russia con l’inganno: prima sono fatti salire sui pullman e solo dopo gli viene comunicata la destinazione, a quel punto non si può più scendere dai mezzi. Lo racconta il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko, che ha anche condiviso un video sui social che ritrae la cosiddetta evacuazione (‘in realtà, deportazionè) dei cittadini di Mariupol da parte dei soldati russi, ripreso da Ukrinform. “Per la prima volta possiamo vedere come avviene la deportazione: distretto della metropolitana, arrivano gli autobus e viene annunciata l’evacuazione. Dopo essere salite a bordo, alle persone viene detto che l’autobus è diretto al villaggio di Bezimenne, nel distretto di Novoazovsk, e poi in Russia. I militari russi e i volontari autorizzati impediscono qualsiasi tentativo di lasciare un posto a sedere e rifiutare l’evacuazione. Nel cuore dell’Europa la deportazione dei civili. Il surrealismo è diventato realtà a Mariupol”, ha scritto Andriushchenko.

h. 12.20 | L’Ucraina ha le prove del coinvolgimento russo nella strage alla stazione di Kramatorsk

Il servizio di sicurezza dell’Ucraina afferma di avere “prove inequivocabili del coinvolgimento russo nel bombardamento della stazione ferroviaria di Kramatorsk dell’8 aprile, che ha provocato 61 morti e 121 feriti”. Dalle analisi condotte, infatti spiegano gli 007 di Kiev su Telegram, risulta che “l’attacco missilistico alla stazione ferroviaria di Kramatorsk è stato effettuato dalla regione occupata di Donetsk”. “Grazie a numerosi studi sulla traiettoria di volo del missile e all’analisi di altri aspetti, è stato stabilito che l’attacco è stato effettuato dal territorio della regione di Donetsk, che dal 2014 è sotto occupazione temporanea della Russia. Gli esperti hanno confermato che per il bombardamento è stato utilizzato un razzo a propellente solido monostadio guidato 9M79-1 con una carica di cartuccia, conosciuto come ‘Tochka U'”. E secondo i Servizi di sicurezza, diversi “siti con ‘Tochka U’ si trovano nei territori occupati del Donbass e sono stati utilizzati dagli invasori per 8 anni”.

h. 12.05 | Kiev, due rotte terrestri per esportazione di cibo

“Bloccando i nostri porti, la Russia mette a rischio fame milioni di persone. Insieme ai partner, l’Ucraina ha stabilito due rotte terrestri alternative per consegnare le esportazioni di cibo e salvare l’Africa e altre regioni dalla carestia. La Russia deve porre fine al blocco per consentire la piena e libera esportazione“. Lo afferma in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

h. 11.45 | Kiev, Russia deporta con la forza, già 1,37 mln di ucraini

Ad oggi, 21 maggio, “la Russia ha deportato 1.377.925 persone, compresi 232.480 bambini” dall’Ucraina. Lo scrive la commissaria ai diritti umani del Parlamento ucraino Lyudmyla Denisova su Telegram, precisando che solo nell’ultimo giorno si tratta di 17.306 persone, di cui 2.213 minori. “Le dichiarazioni della Russia sul presunto trasferimento volontario degli ucraini non sono vere. Abbiamo la prova incontrovertibile di deportazioni forzate e pre-pianificate”, afferma.

h. 11.35 | Ucraina, Stefania Craxi (Forza Italia): “Non può esserci pace duratura senza Putin al tavolo delle trattative”

“Ogni tanto la storia si prende qualche rivincita. Ringrazio il grande popolo di Forza Italia del quale ho sentito il sostegno, l’amicizia fraterna e il calore, tutti i colleghi del centrodestra per la loro lealtà e la presidente del nostro gruppo al Senato, Anna Maria Bernini, per aver scelto di condurre una battaglia politica“. Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari Esteri, intervendo a ‘L’Italia del Futuro‘, la convention del movimento azzurro in corso a Napoli. “E’ dai tempi di Sant’Agostino – ha aggiunto – che si discute di guerra giusta, ed è grazie alla durezza espressa dal Parlamento italiano e da tutto l’Occidente che oggi finalmente si può parlare di pace, una pace che sarà quella che vorranno gli ucraini nel segno dell’autodeterminazione dei popoli. Ma non si può pensare di stabilire a una pace duratura senza portare la Russia Putin al tavolo delle trattative. Se si vuole agire senza subalternità, bisogna mostrare anche una prospettiva autonoma. Nella politica estera di un grande paese devono riconoscersi tutte le forze politiche e tutti i cittadini, non può essere usata strumentalmente per polemiche di bassa lega o, peggio ancora, per polemiche elettorali. Dobbiamo confrontarci tutti in modo serio, responsabile e coraggioso“.

h. 11.00 | Ucraina: Nova Kakhovka allagata dalla diga in mano ai russi. Rischio inondazioni

Grandi volumi d’acqua vengono scaricati dalla diga di Kakhovka catturata dall’esercito russo, allagando Nova Kakhovka. Lo riferisce il Centro per le investigazioni giornalistiche che spiega: la centrale idroelettrica non ha due unità idrauliche, quindi i lavoratori sono costretti a scaricare l’acqua dal bacino idrico di Kakhovka in volumi maggiori. Di conseguenza, l’argine e il parco cittadino di Nova Lakhovka sono stati allagati. I villaggi circostanti e Kherson sono a rischio. I residenti di Nova Kakhovka denunciano inondazioni. Un dipendente della stazione idroelettrica di Kakhovka di Kakhovka ha confermato sotto anonimato la situazione al Centro investigativo.

h. 10.45 | Le forze ucraine hanno ucciso 28.850 soldati russi

Lo riferisce lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina nell’ultimo aggiornamento diffuso su Facebook, secondo quanto riporta Ukrinform. Gli ucraini hanno inoltre distrutto 1.278 carri armati russi, 3.116 veicoli corazzati da combattimento, 596 sistemi di artiglieria, 462 droni, 104 missili da crociera, 13 navi

h. 10.44 | Zelensky: “I militari di Azovstal al sicuro ma dovranno essere scambiati”

“Gli è stato detto di abbandonare l’acciaieria per preservare vite umane. La dirigenza militare lo ha comunicato a tutti”. Il resto dipende dalle responsabilità che l’Onu, la Croce rossa internazionale e la Russia si sono assunti. Lo conferma il presidente Volodymyr Zelensky sulla testata Pravda.

Il presidente ucraino Zelensky

h. 10.43 | Dai 5 ai 7 anni per sminare l’Ucraina

Lo ha dichiarato la vice ministro degli affari interni dell’Ucraina Mary Hakobyan. “Attualmente stimiamo che siano minati circa 300mila chilometri quadrati. Questo è dieci volte di più dell’esperienza internazionale. Basandosi sul fatto che un giorno di ostilità attive equivale a 30 giorni di sminamento, secondo le previsioni più ottimistiche serviranno 5 -7 anni prima dello sminamento completo”. Diverse squadre straniere sono già arrivate in Ucraina e inizieranno a lavorare in diverse regioni del Paese la prossima settimana: “È stato istituito il Centro internazionale per lo sminamento umanitario. Lo scopo della creazione di questo centro è attirare l’assistenza internazionale, professionale, tecnica e finanziaria. Quasi 20 organizzazioni straniere hanno già risposto“.

h. 10.35 | Colpita miniera di carbone nella regione di Lugansk, morti e feriti

La miniera ha preso fuoco a causa dei bombardamenti russi nell’area sud-orientale dell’Ucraina, a Lysychansk, e ci sarebbero vittime. Lo afferma il rapporto dell’amministrazione militare regionale di Lugansk citato da Unian.

h. 10.25 | Esplosioni a Kiev, allarme in tutto il paese

Lo riporta il canale tv Ukraina 24 su Telegram aggiungendo che in città e nella zona è scattato l’allarme aereo. Alle 11.12 locali (le 10.12 in Italia), dalla mappa degli allarmi aerei, riporta sempre Ukraina 24, risultano “allarmi in quasi tutta l’Ucraina”.

h. 10.21 | Consigliere Zelensky: “Siamo alle fasi finali della guerra ma non sappiamo quanto durerà”

“Stiamo entrando nella fase finale della guerra. La domanda è quanto durerà questa fase. Potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla cosidetta guerra di posizione“. Lo dice Mykhailo Podoliak, consigliere dell’ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: “l’Ucraina deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questa fase della guerra di contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite”.

h. 10.20 | Zelensky: Il cargo Mriya, più lungo del mondo, sarà ricostruito

Il presidente ucraino ha annunciato l’intenzione di far ricostruire il famoso aereo cargo Mriya, esemplare unico distrutto dall’esercito russo durante un attacco in febbraio all’aeroporto di Kiev-Gostomel. Lo riferiscono i social. L’Antonov An-225 Mriya (sogno) era un aereo da trasporto strategico di fabbricazione ucraina e deteneva il record di aereo con la maggiore lunghezza di sempre e quello di maggiore apertura alare tra gli aerei entrati effettivamente in servizio, mentre è il terzo in termini di apertura alare tra tutti gli aerei mai costruiti, dopo lo Scaled Composites Stratolaunch e lo Hughes H-4 Hercules

h. 10.16 | Il premier ucraino propone un meccanismo di risarcimento

“Invitiamo tutti gli stati partner a firmare un trattato multilaterale e creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito conseguenze dalle azioni dell’esercito russo potranno ricevere risarcimenti per le proprie perdite”. Lo scrive il primo ministro ucraino Denys Smihal sulla sua pagina Telegram: “In base a tale accordo, i fondi russi e le proprietà sotto la giurisdizione dei paesi partner devono essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo appositamente creato, da cui tutte le vittime dell’aggressione russa possono ricevere un risarcimento. Questo è ciò che sarebbe giusto fare. Così la Russia sentirà il vero peso di ogni missile, di ogni bomba e ogni proiettile sparati contro l’Ucraina”.

h. 10.10 | Prosegue l’offensiva russa in Donbass

I russi continuano a “condurre operazioni offensive nella zona operativa orientale per stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk e Lugansk e mantenere il corridoio di terra con la Crimea occupata”. Lo afferma lo Stato maggiore delle Forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento pubblicato su Facebook, aggiungendo che “prevediamo che il raggruppamento di truppe nella direzione di Kharkiv sarà rafforzato da unità della prima armata di carri armati del distretto militare occidentale“

h. 10.02 | Zelensky: “Solo la diplomazia porrà fine alla guerra”

Il presidente ucraino lo ha detto in un’intervista televisiva. In questa fase i negoziati tra Kiev e Mosca sono però ufficialmente interrotti. “La fine (del conflitto) sara’ diplomatica”, ha detto Zelensky, la guerra “sara’ sanguinosa, si combatterà, ma finirà definitivamente solo grazie alla diplomazia”.Si tratta di una apparente svolta nella retorica recente delle autorità ucraine. Alcuni giorni fa la vicepremier Iryna Vereshchuk, per esempio, aveva affermato che trattare con il Cremlino non avesse senso in quanto l’obiettivo di Putin era la distruzione del Paese e che, pertanto, l’unica strada fosse proseguire la guerra fino in fondo

h. 09.55 | Ucraina: sei persone uccise nel Luhansk, 50 abitazioni distrutte

Sei persone sono state uccise e altre ferite nella regione di Luhansk in un giorno. A causa dei bombardamenti, 50 case sono state danneggiate e distrutte durante il giorno. Il combattimento si sta svolgendo nei pressi di Severodonetsk. E’ quanto si legge nel canale telgram dell’amministrazione Luhansk.

h. 09.45 | Kiev: la guerra continuerà fino a nostra ‘Stalingrado’

“Penso che la guerra continuerà fino a quando non faremo la nostra ‘Stalingrado’, la nostra battaglia di Kursk sui russi”. Lo ha detto il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko alla tv ucraina, secondo quanto riporta l’agenzia Unian. Secondo Gerashchenko, “la controffensiva ucraina vicino a Kharkiv ha dimostrato che Kiev potrebbe sferrare un ‘pugno’: spingere i russi fuori dai nostri territori con forze superiori”.”Abbiamo bisogno di ricevere ancora di più e ancora più velocemente armi dai nostri alleati, dobbiamo preparare meglio le unità, perché ci sono perdite non solo” tra i russi, “ma anche dalla nostra parte. Ma la nostra motivazione a difendere la nostra terra è enorme, mentre per i russi la motivazione a combattere nel territorio dell’Ucraina praticamente non c’è“, ha aggiunto.

h. 09.36 | Agenzia: “ Cyber-attacchi hacker di ieri non intaccano sistemi”

Gli attacchi di tipo Ddos che dalla tarda serata dell’altro ieri interessano siti web di Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, «benchè possano rendere indisponibili i siti per un certo periodo di tempo ad utenti legittimi creando alcuni disagi, non intaccano la integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi colpiti a differenza, ad esempio, di un attacco di tipo ransomware». Lo afferma l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sul portale del Csirt Italia (il team di risposta dell’Agenzia) ha pubblicato le linee guida aggiuntive per la mitigazione delle diverse tipologie di attacchi Ddos.

h. 09.25 | Zelensky propone un accordo per garantire un risarcimento alle vittime della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ieri ha proposto un accordo per garantire un risarcimento ai Paesi che “hanno sofferto per le azioni della Russia“. Il procuratore generale ucraino Iryna Venediktova ha dichiarato alla Commissione di Helsinki all’inizio di questo mese che la Russia ha commesso quasi 10.000 crimini di guerra nel corso della guerra. Un accordo di risarcimento dimostrerebbe agli aggressori ritenuti responsabili le loro azioni a livello internazionale, ha affermato Zelensky.

h. 09.05 | Schallemberg: l’Austria resta neutrale e non entrerà nella Nato

“La Finlandia ha 1.300 km di frontiera con la Russia e ha già subito un’invasione; la Svezia ha un affaccio sul Baltico. Ma l’Austria ha la neutralità militare nella Costituzione. E’ parte della nostra identità nazionale da quando abbiamo riottenuto la sovranità, dopo la guerra: Vienna sarà sempre una capitale di dialogo. Noi partecipiamo alla sicurezza europea, ma non si discute di un ingresso nella Nato“. Lo dice Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri e già cancelliere fine 2021) dell’Austria, in un’intervista al Corriere della Sera. “L’opinione pubblica sostiene con forza la neutralità. In un mondo dove i conflitti, economici, militari, intellettuali, sono diventati più aperti, la neutralità può tornare ad avere valore”, afferma. “La nostra neutralità però è militare, non politica. Siamo solidali con ogni misura presa a livello europeo. Siamo pronti ad accettare il sesto pacchetto di sanzioni – prosegue Schallenberg – L’Ue non ha mai applicato un pacchetto così. È uno sforzo enorme per noi e i nostri cittadini, non dovremmo minimizzarlo. Né credere alla propaganda russa che dice che non hanno effetto. Ma noi vogliamo nuocere a loro senza boicottare noi stessi. Significa anche tener conto che diverse economie europee sono esposte in modo diverso con la Russia sul piano energetico, per esempio“.

h. 08.52 | Proprietari dell’ acciaieria di Azovstal chiedono miliardi di dollari di danni alla Russia

«Stiamo documentando le perdite e i danni, un team legale speciale ci lavora senza sosta. Ma sì, possiamo usare un tribunale internazionale per chiedere alla Federazione russa i danni dalle perdite» e sarà «una richiesta di danni piuttosto pesante» anche di decine di miliardi di dollari. Inoltre, conta la durata dell’occupazione: «più a lungo continua, più alto sarà il conto», annuncia al Corriere della Sera Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato del gruppo Metinvest che controlla l’acciaieria Azovstal.

h. 08.40 | Nato: Gran Bretagna discute l’invio di armi alla Moldavia. A Kiev difesa permanente contro la Russia

La Gran Bretagna ha avviato una discussione con gli altri alleati della Nato sull’invio di armi moderne alla Moldavia per consentirle di proteggersi da un’eventuale aggressione russa. Lo ha dichiarato in un’intervista al Telegraph il ministro degli Esteri britannico, Liz Truss. Lo scorso aprile il generale Rustam Minnekayev, capo del Distretto militare centrale russo, aveva affermato che l’obiettivo di Mosca era strappare all’Ucraina tutta la costa in modo da costruire un collegamento con la Transnistria, il territorio separatista filorusso della Moldavia. Inoltre, la Gran Bretagna e la Polonia hanno costituito una commissione congiunta con l’Ucraina che ha l’obiettivo di dotare Kiev di una struttura di difesa che le consenta di contrastare in modo “permanente” la Russia. Lo ha dichiarato in un’intervista al Telegraph il ministro degli Esteri britannico.

h. 08.20 | Kiev, sei civili uccisi in combattimenti nel Lugansk

Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da ieri nel Lugansk. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai su Telegram. “Sei persone sono morte e sono in corso combattimenti alla periferia di Severodonetsk”, afferma Gaidai, precisando che nell’attacco di ieri mattina su una scuola a Severodonetsk “due persone sono morte sul colpo, altre 3 sono in ospedale”, tutti “membri della stessa famiglia“. “Inoltre, un uomo e una donna sono morti la sera vicino alla loro casa a Severodonetsk. Due donne sono state uccise dai bombardamenti russi a Lysychansk e Privilege“.

h. 08.00 | Ucraina, Gran Bretagna: nel conflitto ruolo fondamentale dei droni

“La guerra tra Russia e Ucraina ha visto i veicoli aerei senza equipaggio (UAV) svolgere un ruolo fondamentale per entrambe le parti, sebbene abbiano subito un alto tasso di distruzione. Gli UAV si sono dimostrati vulnerabili sia all’abbattimento che al disturbo elettronico”. Lo afferma l’intelligence britannica nell’ultimo report sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa, in riferimento all’impiego dei droni.

h. 07.30 | Esperti Usa: “I russi potrebbero aver sovrastimato Azovstal“

I russi “potrebbero aver sovrastimato il numero dei difensori ucraini che sono stati evacuati dalla Azovstal per massimizzare il numero di prigionieri di guerra russi che possono essere scambiati con i soldati ucraini o per evitare l’imbarazzo di dove ammettere che hanno tenuto un assedio di mesi contro soltanto ‘centinaia’ di soldati ucraini”. Lo afferma il think tank militare statunitense American Institute for War Studies.

h. 07.10 | Borrell: “Dai russi crimini indicibili. Stupri come arma di guerra“

“Crimini indicibili vengono segnalati dalle regioni liberate in Ucraina. La violenza sessuale come arma di guerra contro donne e bambini tra le atrocità commesse dai soldati russi. Gli autori devono esserne considerati responsabili“. Lo afferma in un tweet l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, precisando che “l’Ue lavora a livello globale per eliminare la violenza sessuale connessa al conflitto“.

h. 06.30 | Mosca ferma la fornitura di gas alla Finlandia

Stop al gas per la Finlandia, come già annunciato da Mosca, dopo la sua richiesta di adesione alla Nato. Lo dichiara l’azienda del gas finlandese Gasum. Nel punto di diramazione Imaltra è stato chiuso il gas verso il Paese governato da Sanna Marin, in modo da fermare del tutto l’input richiesto.

h. 02.50 | Usa: portavoce Pentagono Kirby in Consiglio sicurezza nazionale

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato l’attuale portavoce del Pentagono, John Kirby, coordinatore della comunicazione del Consiglio di sicurezza nazionale, che fornisce consulenza al presidente su questioni strategiche. Il contrammiraglio della Marina in pensione John Kirby è stato finora un portavoce del Dipartimento della Difesa, con sede al Pentagono, dove ha svolto un ruolo di primo piano nel riferire sull’andamento dell’invasione russa dell’Ucraina e sulla spedizione di armi statunitensi a sostegno della governo ucraino. Il Consiglio di sicurezza nazionale, con sede nell’ala ovest della Casa Bianca, è un organismo incaricato di consigliare il presidente e coordinare la politica estera e di difesa del Paese. E’ attualmente guidato da Jake Sullivan. Prima di essere portavoce del Pentagono con Biden, Kirby è stato portavoce del Dipartimento di Stato dal 2015 al 2017, nell’amministrazione Barack Obama. Ha servito per 28 anni per la Marina Militare, oltre ad avere studi in Relazioni Internazionali e Sicurezza Nazionale.

h. 00.10 | Zelensky propone meccanismo confisca beni russi

Il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ha proposto di creare un fondo speciale per risarcire tutti gli ucraini che hanno subito l’aggressione russa: ha suggerito ai Paesi alleati di firmare un accordo multilaterale per il trasferimento dei fondi e dei beni russi sequestrati nei vari Paesi per la ricostruzione dell’Ucraina. Lo ha detto nel suo discorso serale, riferisce l’agenzia Unian. “Offriamo ai Paesi partner di firmare un accordo multilaterale e creare un meccanismo attraverso il quale tutti coloro che hanno subito le azioni della Russia potranno ricevere un risarcimento“. In particolare, a suo giudizio, “i fondi russi e le proprietà sotto la giurisdizione dei Paesi partner dovrebbero essere sequestrati o congelati, quindi confiscati e inviati a un fondo dal quale tutte le vittime dell’aggressione russa potranno ricevere un congruo compenso”.