Guerra Russia-Ucraina. Mosca intima la resa ogni mezz’ora. Dagli USA nuovo sostegno in armi all’ Ucraina per 800 milioni di dollari￼

Cinquantaseiesimo giorno di guerra in Ucraina . Le milizie russe hanno iniziato la battaglia per il Donbass nell’Ucraina orientale, secondo quanto ha dichiarato lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolineando che il’ Ucraina continuerà a battersi contro un’incursione russa. Il ministero della Difesa ucraino afferma che le forze russe hanno completato il raggruppamento delle truppe per lanciare un’offensiva a est.

I mezzi militari russi in direzione Mariupol

La città di Mariupol è sotto una pioggia di bombe mentre la situazione rimane “brutale e immutata per Kiev, con le forze russe che stanno bloccando i corridoi e le evacuazioni”. Secondo quando riferiscono i servizi inglesi gli ucraini nel Donbass “continuano a respingere i tentativi di avanzata delle forze russe che si fanno sempre più insistenti“.Secondo gli analisti può essere questa la battaglia decisiva. Per questo Zelensky è tornato a chiedere aiuti militari: “Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno avremmo già posto fine a questa guerra”. E dagli Usa sono in arrivo forniture militari per 800 milioni di dollari. Il presidente Biden e gli alleati tutti d’accordo su nuove sanzioni e a isolare Mosca.

gli armamenti militari inviati dagli USA al governo ucraino

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 02.11 | Media: Regno Unito fornirà anche missili Brimstone

Tra gli ultimi armamenti che il Regno Unito intende inviare all’Ucraina figurano anche missili antinave, lanciamissili corazzati e i razzi britannici Brimstone da montare su veicoli. Lo ha spiegato il premier Boris Johnson, citato dal Guardian. I Brimstone – ricorda il sito web del quotidiano londinese – sono stati precedentemente utilizzati dalle forze britanniche in Libia e Siria e sono generalmente lanciati da aerei a reazione; sono usati contro bersagli terrestri e marittimi in rapido movimento.

h. 01.47 | Media ucraini, esplosioni udite a Mykolaiv

Esplosioni udite a Mykolaiv durante la notte. Lo riferisce il quotidiano Kiev Independent, spiegando che il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Senkevich ha chiesto ai residenti di stare lontani dalle finestre e di dirigersi verso i rifugi più vicini.

h. 01.46 | Gran Bretagna: avanzata Russia frenata da sfide logistiche

La Russia ha aumentato la sua offensiva nel Donbass ma la sua avanzata è stata ostacolata «da sfide ambientali, logistiche e tecniche». Lo afferma il Ministero della Difesa del Regno Unito. «I bombardamenti e gli attacchi russi sulla linea di controllo del Donbass continuano ad aumentare – si legge nell’ultimo rapporto dell’ Intelligence britannica -, con gli ucraini che hanno respinto numerosi tentativi di avanzata da parte delle forze russe. La capacità di progresso della Russia continua a risentire delle sfide ambientali, logistiche e tecniche che le hanno afflitte finora, combinate con la resilienza delle forze armate ucraine altamente motivate». «L’incapacità della Russia di reprimere la resistenza a Mariupol e i suoi attacchi indiscriminati, che hanno danneggiato la popolazione civile residente – sostengono da Londra -, sono indicativi del loro continuo fallimento nel raggiungere i propri obiettivi il più rapidamente possibile».

h. 01.45 | Chernobyl, Aiea ristabilisce le comunicazioni con la centrale

Le comunicazioni dirette tra l’ Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e la centrale nucleare di Chernobyl sono state ripristinate in tarda serata. Lo annuncia il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi in una nota. Le forze russe hanno tenuto Chernobyl per cinque settimane prima di ritirarsi il 31 marzo. L’Aiea ha perso i contatti con il sito nucleare il 10 marzo. “Questa chiaramente non era una situazione sostenibile, ed è un’ottima notizia che l’autorità di regolamentazione ora possa contattare direttamente l’impianto quando necessario“, ha affermato Grossi, annunciando che una “missione di esperti dell’ Aiea” prevede di visitare il sito entro la fine del mese per “condurre valutazioni di sicurezza nucleare, sicurezza e radiologiche, fornire apparecchiature vitali e riparare i sistemi di monitoraggio di sicurezza a distanza dell’Agenzia“.

h. 01.43 | Aviazione ucraina: distrutti 9 bersagli aerei russi

Nove «bersagli aerei» russi sono stati abbattuti dall’aviazione ucraina, secondo quanto riporta l’aeronautica militare citata dal Kiev Independent. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto un aereo, un elicottero, un missile e cinque mezzi a pilotaggio remoto.

h. 01.37 | Duma russa verso stop rilascio semplificato visti Ue

La Duma di Stato russa in seduta plenaria il 20 aprile esaminerà un disegno di legge sull’abolizione della procedura semplificata per il rilascio dei visti, che si applica tra l’altro alle delegazioni ufficiali governative e ai giornalisti, con gran parte dei Paesi europei. Lo scrive Ria Novosti. Il governo ha presentato al Parlamento russo il provvedimento per lo stop del rilascio semplificato dei visti ad alcune categorie di cittadini dell’Unione Europea, di Danimarca, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

h. 01.13 | Ambasciata russa: gli Usa abbandonino inutili blocchi e sanzioni

«E’ giunto il momento che gli Usa abbandonino la futile politica di blocchi e sanzioni negli affari esteri». Cosi’ in un tweet l’ambasciata russa a Washington, commentando i prossimi colloqui tra Cuba e Usa in programma il 21 aprile, e sottolineando ancora che «il dialogo è sempre meglio della sua assenza».

h. 00.53 | Ambasciatrice Usa all’Onu: 90% dei profughi sono donne e bambini

«Il 90% delle persone fuggite dall’Ucraina sono donne e bambini». Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield, sottolineando che «sono enormi i rischi che corrono». «C’è il pericolo che donne e bambini siano vittime di traffico di esseri umani, sfruttamento e violenze. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per limitare questi rischi», ha detto l’ambasciatrice Usa.

h. 00.40 | Zelensky: Russia fonte del male, esercito barbaro

La Russia sarà ricordata come una “fonte del male” per aver preso di mira i civili in Ucraina. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social questa sera. “Per sempre l’esercito russo sarà scritto nella storia come l’esercito più barbaro e disumano del mondo“, ha detto Zelensky, “l’uccisione mirata di civili e la distruzione di edifici residenziali con tutti i tipi di armi, comprese quelle vietate dalle convenzioni internazionali, è solo un marchio di fabbrica dell’esercito russo e questo segnerà davvero la Federazione Russa come la fonte del male”. Il presidente ucraino ha anche parlato della situazione sul campo, spiegando che l’intensità del fuoco russo verso le regioni di Kharkiv e del Donbass è “aumentata in modo significativo”. A Mariupol, la situazione rimane “brutale e immutata“, con le forze russe che stanno bloccando i corridoi e le evacuazioni.

h. 00.25 | Twitter sospende l’account delle forze armate di Kiev

Twitter ha sospeso l’account ufficiale delle Forze Armate Ucraine. Al momento il profilo è infatti non accessibile, senza foto e con solo una pagina bianca con la scritta “Account sospeso. Sospendiamo gli account che vìolano le Regole di Twitter“.

h. 00.15 | Zelensky, se avessimo armi necessarie guerra finita

“Se avessimo accesso a tutte le armi di cui abbiamo bisogno, che i nostri partner hanno, avremmo già posto fine a questa guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato dal Kiev Independent. Zelensky ha rinnovato le richieste di armi all’Ucraina, dicendo che “non è giusto che l’Ucraina sia ancora costretta a chiedere ciò che i suoi partner hanno immagazzinato per anni“.

h. 00.02 | New York Times: da Usa nuovo pacchetto di armi a Kiev da 800 milioni

Il presidente americano Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina nei prossimi giorni, di importo uguale a quello appena varato: 800 milioni di dollari. Lo riferisce una fonte informata al New York Times senza specificare quali mezzi faranno parte del nuovo invio. Qualche ora fa il presidente americano aveva parlato dell’invio di altra artiglieria alle forze di Kiev.

h. 00.01 | Italia all’Onu: evitare qualsiasi impunità

«Reiteriamo la ferma condanna dell’Italia all’aggressione russa dell’Ucraina. Siamo profondamente preoccupati per le condizioni dei civili, soprattutto i bambini, e per le ripetute violazioni delle leggi umanitarie». Lo ha detto il rappresentante italiano all’Onu, l’ambasciatore Maurizio Massari, nel corso del suo intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. «Abbiamo accolto finora – ha aggiunto – circa centomila ucraini». Massari ha posto l’accento sul trauma della guerra e sul dramma di milioni di rifugiati. «Noi crediamo – ha continuato – che sia necessario portare gli individui a rendere conto delle loro azioni, evitando qualsiasi impunità».