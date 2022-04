Guerra Russia-Ucraina. Intelligence Usa: “Vittime nell’affondamento della nave russa Moskva”. 

Cinquantaduesimo giorno di guerra in Ucraina che si apre dopo che le forze russe hanno colpito una fabbrica di armi vicino a Kiev con missili a guida di precisione a lungo raggio Kalibr. Quanto all’affondamento dell’incrociatore russo Moskva, gli Stati Uniti non ritengono avesse a bordo armi nucleari. Erano però presenti missili cruise, ora «in fondo al mare». Sulla nave ammiraglia, secondo fonti dell’ intelligence americana ci sarebbero state vittime ma non se ne conosce il numero esatto. Altri marinai dell’equipaggio sono invece sopravvissuti e sono stati soccorsi dalle scialuppe di salvataggio. Secondo l’ex deputato della Duma e oggi attivista Ilya Ponomarev solo 58 dei 510 membri dell’equipaggio sarebbero stati tratti in salvo.

Mosca ha avvertito con una nota diplomatica formale a Washington , che le spedizioni da parte di sistemi d’arma «più sensibili» all’Ucraina potrebbero portare a «conseguenze imprevedibili». Secondo la Cnn, il primo volo con le nuove armi Usa destinate all’Ucraina arriverà nella «regione» nelle prossime 24 ore. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto agli alleati europei che la guerra in Ucraina potrebbe prolungarsi per tutto il resto dell’anno.

notizie in aggiornamento

La cronaca della giornata |

h. 01.28 | Zelensky: “Campagna semina iniziata in tutto Paese”

La campagna di semina è iniziata in tutte le regioni dell’Ucraina, comprese quelle di Luhansk e Donetsk. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ukrinform. «Il ministro delle Politiche agrarie e dell’alimentazione ha riferito che la campagna di semina è iniziata e continua in tutte le regioni del nostro Paese, comprese Luhansk e Donetsk», ha affermato Zelensky nel suo ultimo video-messaggio. Il Consiglio dei ministri ucraino – riporta ancora Ukrinform – ha fornito agli agricoltori un finanziamento preferenziale di 3,5 miliardi di grivne (circa 11 milioni di euro).

h. 01.17 | Esercito Kiev, abbattuti 7 obiettivi aerei russi

Le unità missilistiche antiaeree dell’aeronautica militare e le forze della 93ma brigata meccanizzata separata Kholodny Yar hanno distrutto ieri sette obiettivi aerei russi, comunicano le forze armate dell’Ucraina citate dall’agenzia di stampa Ukrinform. «A causa delle pesanti perdite – sottolineano i militari di Kiev – le truppe russe hanno notevolmente ridotto l’attività nello spazio aereo ucraino, lanciando invece attacchi a distanza usando missili balistici e da crociera».

h. 01.09 | Mosca: Colpiti gruppo nazionalisti e mezzi militari

Nei giorni scorsi gli elicotteri dell’esercito russo hanno ucciso «un gruppo di nazionalisti e distrutto equipaggiamento militare» in Ucraina, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass citando i militari di Mosca. «Pochi giorni fa – comunica l’esercito russo –, un gruppo aereo ha effettuato un avvicinamento segreto all’area di combattimento e ha condotto un attacco contro le unità nazionaliste che erano state rilevate: un gruppo armato avversario e tre pezzi di equipaggiamento militare sono stati distrutti».

h. 00.59 | Borrell sente vicepremier e ministri Kiev

L’alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell rende noto di aver parlato ieri «con il vice primo ministro Olga Stefanishina, il ministro della Difesa Alexey Reznikov e il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba sugli ultimi sviluppi militari sul campo» in Ucraina. «L’Ue – aggiunge Borrell sul suo profilo Twitter – è in stretto contatto con gli stati membri per accelerare la fornitura di sostegni essenziali all’Ucraina».

h. 00.51 | Zelensky: “Parti Paese stanno tornando a vita normale. Liberati 918 insediamenti, ripristinate alcune tratte treni”

Nel suo ultimo video-discorso – ripreso dai media internazionali –, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di un ritorno alla «vita normale» in alcune parti dell’Ucraina. «Continua il ripristino della vita normale nelle aree e nei distretti in cui sono stati espulsi gli occupanti – racconta il presidente ucraino –. La mole di lavoro è davvero enorme: 918 insediamenti di diversa scala, ma ugualmente importanti per noi, per l’Ucraina, sono già stati liberati. Eseguiamo lo sminamento. Ripristiniamo la fornitura di luce, acqua e gas. Ripristiniamo il lavoro di polizia, posta, autorità statale e locale. Le sedi umanitarie hanno iniziato a lavorare sul territorio di 338 insediamenti liberati. Stiamo riprendendo la fornitura di cure mediche regolari e di emergenza e il lavoro delle istituzioni educative, dove è possibile. In totale, ad oggi le truppe russe hanno distrutto o danneggiato 1.018 istituti educativi in tutto il nostro Paese. È iniziato il restauro di strade e ferrovie. In particolare, da domani verrà ripristinato il collegamento ferroviario con Chernihiv e Nizhyn. I treni circolano già tra le città della regione di Sumy».

h. 00.42 | Zelensky: “Più armi e sanzioni per avvicinare la pace”

«Se qualcuno dice: anno o anni, io rispondo: si può rendere la guerra molto più breve. Più e prima avremo tutte le armi che abbiamo richiesto, più forte sarà la nostra posizione e prima arriverà la pace». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy nel video messaggio serale diffuso su Telegram. «Quanto più e quanto prima avremo il sostegno finanziario che abbiamo richiesto, tanto prima ci sarà la pace», ha spiegato. «Prima il mondo democratico riconoscerà che l’embargo petrolifero contro la Russia e il blocco completo del suo settore bancario sono passi necessari verso la pace, prima la guerra finirà. Il nostro compito principale è accelerare il ripristino della pace», ha aggiunto.

h. 00.06 | Zelensky: “Tutti dovrebbero essere preoccupati da possibile uso nucleare”

Il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, ha chiesto alla comunità internazionale di prestare attenzione alla possibilità che l’esercito russo possa utilizzare armi nucleari. In un’intervista alla Cnn, Zelenski ha sottolineato come il presidente russo Vladimir Putin sia in grado di utilizzare questo tipo di armi: «Non solo io, il mondo intero, tutti i paesi dovrebbero essere preoccupati» perché l’ipotesi su attacchi nucleari in Ucraina «potrebbe essere vera». «Non ho paura, ma intendo essere preparato. Ma questo problema non è solo dell’Ucraina, è del mondo intero», ha aggiunto il presidente ucraino.