Grande crisi dell’ auto tedesca: entro il 2029 Audi taglierà 7.500 posti lavoro

Il piano di ridimensionamento servirà a risparmiare 1 miliardo di euro all'anno. La casa automobilistica investirà 8 miliardi negli stabilimenti tedeschi

La casa automobilistica tedesca Audi intende tagliare 7.500 posti di lavoro entro il 2029. Il piano di tagli di Audi (parte del gruppo Volkswagen) riguarderà i posti di lavoro in Germania e consentirà di risparmiare oltre 1 miliardo di euro all’anno nel medio termine, in un momento in cui l’industria automobilistica del Paese lotta contro il rallentamento della domanda di veicoli elettrici e la crescente concorrenza cinese.

“Le condizioni economiche stanno diventando sempre più difficili, la pressione della concorrenza e le incertezze politiche pongono l’azienda di fronte a sfide immense”, ha dichiarato Audi in un comunicato. “Audi deve diventare più veloce, più snella e più efficiente. È chiaro che senza adeguamenti del personale questo obiettivo non può essere raggiunto”, ha dichiarato l’amministratore delegato Gernot Dollner.

Garanzia dei posti di lavoro

Audi garantisce i posti di lavoro ed eviterà i licenziamenti forzati fino alla fine del 2033 . risparmiando così circa un miliardo l’anno. “Questa è una buona notizia per tutti i dipendenti in un periodo economico difficile”, ha aggiunto Dollner. Allo stesso tempo, Audi investirà 8 miliardi di euro negli stabilimenti tedeschi.